Казахстан решился на шаг по спасению исчезающего Аральского моря

В Туркестанской области стартовала механизированная очистка головного гидроузла Коксарайского контррегулятора. Это необходимо для наполнения высохшего Аральского моря, сообщает Zakon.kz.

Этой хорошей новостью поделились в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации.

Так, согласно данным ведомства за 8 сентября 2025 года, в настоящий момент ведется очистка объекта от ила и песка с применением специальной техники.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов подчеркивает, что работы проводятся для обеспечения безопасного пропуска талой воды во время паводкового периода.

"В весенний период начнется сброс воды из Коксарайского контррегулятора в нижнее течение реки Сырдарьи для наполнения Аральского моря и обеспечения поливной водой посевных площадей Кызылординской области". Нуржан Нуржигитов

В министерстве уточнили, что вместимость Коксарайского контррегулятора – 3 млрд кубометров.

Основное предназначение объекта – предотвращение подтоплений в бассейне реки Сырдарьи, регулирование объема талой воды, поступающей в Шардаринское водохранилище, а также стабильное обеспечение водой сельского хозяйства и местных экосистем.

С 1960-х годов уровень моря (и объем воды в нем) стал быстро снижаться вследствие забора воды из основных питающих рек Амударьи и Сырдарьи с целью орошения. В данный момент большую часть Аральского озера занимает пустыня Аралкум. До начала обмеления Аральское море было четвертым по величине озером в мире.

