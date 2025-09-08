#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
537.91
628.87
6.6
События

Казахстан решился на шаг по спасению исчезающего Аральского моря

очистка гидроузла, спасение Аральского моря, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 09:29 Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК
В Туркестанской области стартовала механизированная очистка головного гидроузла Коксарайского контррегулятора. Это необходимо для наполнения высохшего Аральского моря, сообщает Zakon.kz.

Этой хорошей новостью поделились в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации.

Так, согласно данным ведомства за 8 сентября 2025 года, в настоящий момент ведется очистка объекта от ила и песка с применением специальной техники.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов подчеркивает, что работы проводятся для обеспечения безопасного пропуска талой воды во время паводкового периода.

"В весенний период начнется сброс воды из Коксарайского контррегулятора в нижнее течение реки Сырдарьи для наполнения Аральского моря и обеспечения поливной водой посевных площадей Кызылординской области".Нуржан Нуржигитов

В министерстве уточнили, что вместимость Коксарайского контррегулятора – 3 млрд кубометров.

Основное предназначение объекта – предотвращение подтоплений в бассейне реки Сырдарьи, регулирование объема талой воды, поступающей в Шардаринское водохранилище, а также стабильное обеспечение водой сельского хозяйства и местных экосистем.

С 1960-х годов уровень моря (и объем воды в нем) стал быстро снижаться вследствие забора воды из основных питающих рек Амударьи и Сырдарьи с целью орошения. В данный момент большую часть Аральского озера занимает пустыня Аралкум. До начала обмеления Аральское море было четвертым по величине озером в мире.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 09:29
Казахстанец показал страшную правду исчезнувшего Аральского моря

Ранее корреспондент Zakon.kz приготовил большой материал, рассказав историю кораблей, оставшихся в песках Приаралья. С ним можно ознакомиться по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Павильон Казахстана на EXPO 2025 в Осаке принял миллионного посетителя
События
10:00, Сегодня
Павильон Казахстана на EXPO 2025 в Осаке принял миллионного посетителя
В Турции поймали казахстанца, обманувшего автолюбителей на 70 млн тенге
События
09:40, Сегодня
В Турции поймали казахстанца, обманувшего автолюбителей на 70 млн тенге
Просто и безопасно – новая экотропа облегчит путь туристам в Бурабае
События
09:30, Сегодня
Просто и безопасно – новая экотропа облегчит путь туристам в Бурабае
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: