Космический зонд зафиксировал на Солнце аномальный выброс редчайшего изотопа

Аппарат Solar Orbiter, запущенный совместной миссией NASA и Европейского космического агентства, обнаружил рекордное содержание чрезвычайно редкого изотопа гелия-3 в солнечном ветре, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Astrophysical Journal группой ученых из Юго-Западного исследовательского института (SwRI, США).

Специалисты отмечают, что гелий-3 – исключительно редкий элемент в Солнечной системе. Обычно его концентрация по отношению к более распространённому гелию-4 составляет примерно 1 к 2500. Однако в этом случае приборы Solar Orbiter зафиксировали превышение типичных показателей в 200 тысяч раз, а частицы изотопа были ускорены до необычайно высоких скоростей.

Уникальное явление произошло на границе корональной дыры Солнца, где магнитное поле было значительно слабее, чем обычно в подобных активных зонах. Это подтверждает гипотезу, согласно которой гелий-3 ускоряется именно в условиях низкой намагниченности солнечной плазмы.

Помимо гелия-3, астрономов удивило необычное соотношение элементов в выбросе. Вместо ожидаемого увеличения содержания тяжелых ионов, таких как железо, был зафиксирован значительный рост концентрации более лёгких элементов: углерода, азота, кремния и серы.

За последние четверть века ученым удалось наблюдать всего 19 подобных событий, что делает нынешнее открытие уникальным и особо важным для понимания механизмов ускорения солнечных частиц.

Ранее сообщалось, что мощная магнитная буря обрушится на Землю вечером 10 апреля и продлится до 12 апреля 2025 года.