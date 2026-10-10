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Наука и технологии

Ученые выяснили, как на Солнце возникают магнитные изгибы

солнце, космос, магнитные бури, ученые, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 13:57 Фото: magnific
Помог ученым установить, как формируются необычные изгибы магнитного поля в солнечном ветре, аппарат Solar Orbiter. Открытие позволит лучше понять процессы в атмосфере Солнца и точнее прогнозировать космическую погоду, сообщает Zakon.kz.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона изучили состав частиц внутри одного из таких изгибов и обнаружили признаки того, что они возникли из замкнутых магнитных петель в короне Солнца. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

"Структура формируется, когда магнитные линии соединяются и выбрасывают раскаленное вещество в космос. Затем волны помогают ей распространяться вместе с солнечным ветром", – пишет издание.

Ученые рассчитывают, что изучение таких структур поможет лучше прогнозировать космические явления, способные влиять на работу спутников и электроники на Земле.

Ранее сообщалось, что в Институте прикладной геофизики зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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