Ученые выяснили, как на Солнце возникают магнитные изгибы

Помог ученым установить, как формируются необычные изгибы магнитного поля в солнечном ветре, аппарат Solar Orbiter. Открытие позволит лучше понять процессы в атмосфере Солнца и точнее прогнозировать космическую погоду, сообщает Zakon.kz.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона изучили состав частиц внутри одного из таких изгибов и обнаружили признаки того, что они возникли из замкнутых магнитных петель в короне Солнца. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

"Структура формируется, когда магнитные линии соединяются и выбрасывают раскаленное вещество в космос. Затем волны помогают ей распространяться вместе с солнечным ветром", – пишет издание.

Ученые рассчитывают, что изучение таких структур поможет лучше прогнозировать космические явления, способные влиять на работу спутников и электроники на Земле.

Ранее сообщалось, что в Институте прикладной геофизики зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности.