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Наука и технологии

Землю накрыла редкая по длительности магнитная буря

Земля, магнитная буря, редкая по длительности, Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 16:02 Фото: unsplash
Магнитная буря, накрывшая Землю, пока продолжается. Продолжительность непрерывных магнитных возмущений превысила 50 часов. Об этом 3 июня 2025 года заявили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, по состоянию на 09:00 по московскому времени (11:00 по времени Астаны) магнитная буря не завершена.

"Колебания поля регистрируются вблизи отметки G3, соответствующей сильному уровню. Несмотря на высокие баллы, шторм явно выдыхается и поддерживается в настоящий момент исключительно благоприятной (для бури) конфигурацией межпланетного магнитного поля", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте лаборатории во вторник.

Остальные параметры солнечного ветра уже вернулись в норму:

  • температура окружающей Землю плазмы находится вблизи уровня 100 тыс. градусов, при том что в пике события вырастала до 3 и более миллионов;
  • плотность же временами падает ниже 1 протона на кубический сантиметр (значение, считающееся даже не средним, а просто низким).

Фото: xras.ru

"Скорость держится на уровне 600 км/с – все еще повышена в 1,5 раза к норме, но сильно упала по сравнению с пиковыми значениями... Общая продолжительность непрерывных геомагнитных возмущений по состоянию на текущий момент составляет 54 часа, из которых 48 часов пришлось на бури (красный уровень). Возможно, это рекордное значение для текущего солнечного цикла: сегодня позже напишем, были ли более продолжительные события".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Ранее мы писали, что наиболее интенсивная фаза магнитной бури пройдена 1 июня 2025 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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