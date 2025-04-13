Астрономы попытались найти Девятую планету с помощью межзвездного объекта

Ученые проследили траекторию упавшего в 2014 году на Землю межзвездного метеороида CNEOS14, чтобы выяснить возможное местоположение гипотетической Девятой планеты, сообщает Zakon.kz.

Исследователи поделились расчетами в статье, опубликованной на сервере arXiv.org. Они указали на участок неба в созвездиях Тельца и Ориона, но поиски не увенчались успехом.

Это приводит к нескольким выводам: либо планета еще дальше и тусклее, чем предполагалось, либо она в другом месте, либо ее не существует.

Фото: Tom Ruen/ESO

В 2014 году астрономы Майкл Браун и Константин Батыгин обратили внимание на необычное поведение нескольких транснептуновых объектов – небесных тел в окрестностях Плутона и дальше.

Их вытянутые орбиты оказались сгруппированными примерно в одном направлении. Ученые заподозрили, что их могла "упорядочить" гравитация неизвестного массивного объекта. Так возникла гипотеза Девятой планеты.

По расчетам, она должна находиться в 300-1000 астрономических единицах от Солнца. Обнаружить гипотетическую планету напрямую крайне сложно не только из-за ее удаленности, но и из-за медлительности: она должна совершать один оборот вокруг Солнца за 10-20 тысяч лет. Даже за десятки лет наблюдений она почти не сместится на фоне звезд.

Ранее астрономы впервые зафиксировали, как звезда поглотила гигантскую планету.