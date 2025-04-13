#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
514.94
583.74
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
514.94
583.74
6.13
Наука и технологии

Астрономы попытались найти Девятую планету с помощью межзвездного объекта

Ночь, планета, космос, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 04:40 Фото: pixabay
Ученые проследили траекторию упавшего в 2014 году на Землю межзвездного метеороида CNEOS14, чтобы выяснить возможное местоположение гипотетической Девятой планеты, сообщает Zakon.kz.

Исследователи поделились расчетами в статье, опубликованной на сервере arXiv.org. Они указали на участок неба в созвездиях Тельца и Ориона, но поиски не увенчались успехом.

Это приводит к нескольким выводам: либо планета еще дальше и тусклее, чем предполагалось, либо она в другом месте, либо ее не существует.

Фото: Tom Ruen/ESO

В 2014 году астрономы Майкл Браун и Константин Батыгин обратили внимание на необычное поведение нескольких транснептуновых объектов – небесных тел в окрестностях Плутона и дальше.

Их вытянутые орбиты оказались сгруппированными примерно в одном направлении. Ученые заподозрили, что их могла "упорядочить" гравитация неизвестного массивного объекта. Так возникла гипотеза Девятой планеты.

По расчетам, она должна находиться в 300-1000 астрономических единицах от Солнца. Обнаружить гипотетическую планету напрямую крайне сложно не только из-за ее удаленности, но и из-за медлительности: она должна совершать один оборот вокруг Солнца за 10-20 тысяч лет. Даже за десятки лет наблюдений она почти не сместится на фоне звезд.

Ранее астрономы впервые зафиксировали, как звезда поглотила гигантскую планету.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Появились новые подробности о катастрофе Титаника
Наука и технологии
04:59, 14 апреля 2025
Появились новые подробности о катастрофе Титаника
Астрономы впервые зафиксировали, как звезда поглотила гигантскую планету
Наука и технологии
01:11, 14 апреля 2025
Астрономы впервые зафиксировали, как звезда поглотила гигантскую планету
Ученые заставили модифицированных мышей смотреть фильм "Матрица"
Наука и технологии
10:35, 13 апреля 2025
Ученые заставили модифицированных мышей смотреть фильм "Матрица"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: