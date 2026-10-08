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Наука и технологии

Сенсация в астрономии: найдены возможные следы девятой планеты Солнечной системы

планета, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 15:41 Фото: pixabay
Гипотеза о том, что в Солнечной системе не восемь планет, существует давно. Но ранее найти явные признаки девятой планеты не удавалось. И вот тайваньские ученые сделали прорыв в этом направлении, сообщает Zakon.kz.

Они впервые обнаружили реальные признаки существования планеты Девять, идентифицировав тусклый объект, яркость и медленное движение которого точно соответствуют ожиданиям от космического тела на таком расстоянии от Земли и Солнца, пишет Wion.

Проанализировав инфракрасные данные, собранные десятилетия назад, ученые обнаружили объект, который в одном исследовании находился в определенном месте, а во втором, проведенном 23 года спустя, переместился в другое место.

Исследование, проведенное учеными из Национального университета Цинхуа на Тайване, было опубликовано в издании Австралийского астрономического общества. Авторы заявили, что после анализа миллионов инфракрасных источников этот объект стал лучшим кандидатом. Но они подчеркнули, что это не подтверждение существования девятой планеты, а лишь новая цель для поиска этого неуловимого объекта, существование которого может быть доказано, а может и не быть.

Планета Девять остается гипотетическим объектом, но астрономы уверены в ее существовании, несмотря на то, что ее никогда не наблюдали. Признаки указывают на то, что это тело реально. Несколько объектов в этом регионе как будто сгруппировались вокруг неизвестного тела, о чем свидетельствуют их необычно наклоненные орбиты. Это говорит о том, что их может притягивать гравитация более крупного тела.

Эта планета скрывается за Нептуном на расстоянии сотен астрономических единиц, в холодной и темной области, куда почти не проникает солнечный свет. Это делает обнаружение планеты Девять чрезвычайно сложным, поскольку к Земле почти не будет отражаться свет. Но планеты выделяют тепло, поэтому астрономы начали использовать космические аппараты, способные обнаруживать инфракрасное излучение.

Терри Лонг Фан и его команда изучили данные двух таких миссий – инфракрасного астрономического спутника IRAS, запущенного в 1983 году, и японского космического аппарата AKARI, который проводил инфракрасное исследование в 2006 и 2007 годах. Этот длительный перерыв позволил им понять, как могло измениться положение далекой планеты. Они искали объекты, которые появлялись в обоих исследованиях и соответствовали медленному движению. В итоге остался только один кандидат. Этот объект переместился на 47,46 угловой минуты между наблюдениями IRAS и AKARI.

Хотя ученые, возможно, и обнаружили потенциального кандидата на роль Планеты Девять, пока они не спешат подтверждать это. Потенциальная планета все еще должна соответствовать параметрам объекта, который обуславливает необычные траектории объектов во внешней части Солнечной системы. Для этого она должна двигаться по правильной траектории.

Ранее ученым впервые в истории удалось поймать прямой радиосигнал от экзопланеты, находящейся в 63 световых годах от Земли.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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