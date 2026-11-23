В Великобритании продали бриллиантовое кольцо, которое пассажирка "Титаника" Люси Дафф Гордон носила во время крушения лайнера, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ITV NEWS, аукцион прошел 21 ноября 2026 года в графстве Уилтшир. Кольцо с бриллиантом было единственным ценным украшением Люси Дафф Гордон, уцелевшим после катастрофы. В семье его называли "кольцом с "Титаника"" и считали, что оно могло быть помолвочным. На торгах его продали за 150 тысяч фунтов стерлингов (88,9 млн тенге).

Фото: easyliveauction

В 1912 году Люси путешествовала первым классом вместе с мужем, сэром Космо Дафф Гордоном. Во время эвакуации супруги и их секретарь Лора Мейбл Франчелли спаслись на шлюпке №1. Она была рассчитана на 40 человек, однако на воду ее спустили всего с 12 людьми, семеро из которых были членами экипажа.

Кольцо передали внуку Люси – Джону, третьему графу Холсбери. После его смерти украшение осталось в семье и хранилось у потомков.

На тех же торгах билет, позволявший посмотреть на "Титаник" в день его отправления из Саутгемптона, продали за 40 тысяч фунтов стерлингов (23,7 млн тенге). Открытка, написанная старшим радистом лайнера Джеком Филлипсом, ушла с молотка за 32 тысячи фунтов (18,9 млн тенге).

А в Индии золотое кольцо раскрыло страшную тайну убийства женщины в пустом вагоне поезда.