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Наука и технологии

Ученые выяснили, в каком возрасте люди стареют быстрее

Пожилые люди, пенсионеры, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 09:07 Фото: Zakon.kz
Старение человека долгое время считалось постепенным. Однако международная группа ученых доказала, что в жизни есть два возрастных рубежа, когда этот процесс идет быстрее, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что организм претерпевает резкие молекулярные изменения. Первый скачок происходит в среднем в 44 года, второй – в 60 лет. Эти периоды сопровождаются глобальными изменениями в составе белков, липидов, РНК и микробиома, пишет журнал Nature Aging.

Исследование основывается на анализе данных 108 добровольцев, за которыми ученые наблюдали в течение нескольких лет.

"Выявлено, что в 44 года происходят заметные изменения в метаболизме липидов, кофеина и алкоголя, а также повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений в работе кожи и мышц. В 60 лет перестройки затрагивают углеводный обмен, иммунную систему, почки и продолжают усиливать риски сердечных патологий", – утверждают ученые.

Важно, что подобные изменения наблюдаются как у мужчин, так и у женщин, что исключает влияние исключительно менопаузы.

По мнению ученых, открытие может значительно повлиять на исследования в области профилактики возрастных заболеваний и стратегий продления молодости. Однако авторы отмечают, что их выборка пока невелика, и дальнейшие исследования помогут глубже понять механизмы этих резких скачков в процессе старения.

Ранее врач рассказала, какой продукт замедляет старение клеток и снижает риск хронических заболеваний, включая онкологию.

Андрей Дюсупов
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