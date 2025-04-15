Магнитная буря почти на сутки накроет Землю

Эксперты подтвердили вероятность магнитной бури на Земле 16 апреля. Она случится из-за выброса двух солнечных протуберанцев, сообщает Zakon.kz.

Как отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, апрельская космическая погода характеризуется крайней неустойчивостью – практически ежедневно, за исключением первого дня месяца, в магнитосфере Земли наблюдались непродолжительные и слабые возмущения, которые 4-6 апреля достигали уровня магнитных бурь.

"Не стал исключением и только начавшийся вторник – сразу после полуночи геомагнитное поле в течение трех часов находилось в слабо возмущенном состоянии... В минувшее воскресенье, 13 апреля, со стороны Солнца, обращенной к Земле, в космос были выброшены два крупных солнечных протуберанца. Протуберанцы представляют собой крупномасштабные (размером в несколько сотен тысяч километров) волокна плотного газа, формирующиеся в солнечной атмосфере. Волокна эти обычно располагаются высоко в короне, как земные облака, и удерживаются от падения вниз линиями магнитного поля. Благодаря долгому времени жизни и высокой плотности газа масса протуберанцев может достигать исключительно больших величин, сравнимых с массой всей остальной короны Солнца", – пишет Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, выбросы протуберанцев являются одной из основных причин крупных магнитных бурь, так как благодаря большой массе протуберанцы способны оказывать довольно сильное ударное воздействие на магнитосферу нашей планеты.

Как сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, на данный момент отрыв и уход от Солнца в сторону Земли обоих волокон подтвержден наблюдениями и моделями. Солнечное вещество, согласно расчетам, придет к Земле в ночь на 16 апреля. Общая продолжительность геомагнитных возмущений составит почти сутки.

"Пик влияния, согласно расчетам, придется на вторую половину дня. В это время возможны магнитные бури слабого и среднего уровня, классов G1-G2. Добавим, что на текущий момент вероятность формирования магнитных бурь в предстоящую среду составляет 70%. В четверг интенсивность возмущений геомагнитного поля будет ослабевать, однако большую часть дня слабые возмущения магнитосферы Земли еще сохранятся", – заключил специалист.

Накануне, 14 апреля, эксперты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупреждали о том, что во второй половине месяца жителей Земли ожидает серия геомагнитных возмущений.