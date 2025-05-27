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Наука и технологии

Магнитные бури накроют Землю

Пятна и дыры на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 13:41 Фото: xras.ru
Солнечная активность падает, но Землю все же настигнут магнитные бури, которые спровоцируют корональные дыры на светиле, сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 мая 2025 года рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Завтра должна начать расти скорость солнечного ветра, причем на довольно продолжительный период, – по некоторым оценкам, повышенные скорость и температура ветра будут наблюдаться до конца недели. Предварительно рост будет умеренным, до 600 км/с, но прошлый раз при таком же прогнозе реальные характеристики пробили уровень 700-800 км/с, раскачав поле Земли до довольно заметных бурь. В общем, вторая половина недели при любом сценарии будет геомагнитно-возмущенной; осталось лишь понять, насколько. Текущий прогноз даже при скорости в 600 км/с показывает первые магнитные бури уже завтра", – указывают эксперты.

Вспышка высочайшего класса Х, зафиксированная на Солнце в воскресенье, 25 мая, прошла мимо поля Земли.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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