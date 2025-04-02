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Фразы, которые выдают энергетического вампира

Вампир, энергетический вампир , фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 17:17 Фото: pixabay
Энергетический вампир – это человек, который бессознательно или намеренно подпитывается чужой энергией, вызывая у окружающих усталость, раздражение или апатию. Общение с такими токсичными людьми может быть утомительным и даже разрушительным для психики, сообщает Zakon.kz.

Психологи выделяют несколько ключевых фраз, которые должны насторожить в общении.

"Ты слишком чувствительный(ая)"

Эта фраза – классический прием газлайтинга. Вместо того чтобы признать свою ошибку или неправоту, токсичный человек перекладывает вину на вас, заставляя сомневаться в адекватности своих эмоций, пишет News.ru.

"Я же пошутил(а)"

Оскорбительные или неприятные замечания под видом шутки – верный признак токсичности. Если после вашего недовольства собеседник оправдывается, что "это просто шутка", скорее всего, он сознательно пытается задеть вас.

"Ты без меня ничего не сможешь"

Токсичные люди часто стремятся подорвать вашу уверенность в себе. Такие фразы призваны вызвать чувство зависимости и страха, чтобы легче вами манипулировать.

"Да ладно, все не так плохо"

Минимизация ваших проблем и переживаний – еще один тревожный звоночек. Вместо поддержки токсичный человек обесценивает ваши эмоции, заставляя чувствовать себя незначительным.

"Если бы ты меня любил(а), то…"

Шантаж и манипуляции под видом просьб – любимое оружие токсичных людей. Такие фразы ставят условия в отношениях, заставляя вас жертвовать своими интересами.

Чтобы защититься от энергетических вампиров, психологи советуют:

  • Ограничивать время общения.
  • Держать эмоциональную дистанцию, не вовлекаться в провокации.
  • Четко обозначать личные границы.
  • Не поддаваться на манипуляции.
  • Общаться с позитивными людьми и восстанавливать энергию через отдых.

Отметим, что есть не только токсичные люди, но и манипуляторы. Как их распознать и защититься, можно прочитать здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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