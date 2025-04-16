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Наука и технологии

Дружба с первого запаха: как женщины выбирают себе приятельниц

Как женщины выбирают себе приятельниц , фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 19:05 Фото: pixabay
Ученые выяснили, что две впервые встретившиеся дамы способны в считаные минуты определить, смогут ли они найти контакт между собой. Причем, руководствуясь обонянием, сообщает Zakon.kz.

По крайней мере, такого мнения придерживаются в Корнеллском университете.

Так, в исследовании гетеросексуальных женщин ученые обнаружили, что личные предпочтения, основанные на повседневном запахе человека, влияли на симпатию в ходе разговора с собеседником. И наоборот, запах в отдельности влиял на расположение к невидимому "визави".

"Если вы думаете, что можете дружить с человеком, с которым вы не знакомы, основываясь на десятой доле секунды, которую вы увидели на его фотографии, вы также с большей вероятностью оцените его как потенциального друга, основываясь на запахе его футболки", – подчеркивают специалисты.

Дело в том, что запах тесно связан с памятью. Эмоциональные воспоминания формируются в обонятельной системе за пределами сознательного восприятия.

Важно уточнить, что речь идет не о парфюме или "естественном аромате кожи", а о так называемом "дипломатическом запахе", который формируется в зависимости от выбора еды, бытовой химии, наличия либо отсутствия питомцев, привычек и т.д. Вероятно, такой "букет" дает более полное представление о человеке напротив, считываемое подсознанием.

Для начала женщины, идентифицирующие себя как гетеросексуальные, оценили потенциальных подруг по фотографиям, появившимся на экране буквально на долю секунды.

Затем они сделали выводы о них по запаху футболок, которые участницы эксперимента должны были носить в течение 12 часов.

Третий этап – очные встречи.

"Оценки только по запаху совпадали с оценками вживую: если участник оценивал высокий потенциал дружбы на основе запаха футболки, его оценка того же человека после четырехминутного взаимодействия была одинаковой. Более того, суждения, основанные на живом взаимодействии, предсказывали изменения во втором раунде дипломатических суждений о запахе, предполагая, что качество живого взаимодействия изменяло обонятельное восприятие", – говорят организаторы.

Исследование показало, что повседневный, естественный запах человека серьезно влияет на желание окружающих взаимодействовать с ним.

Кстати, о запахах. Ранее ученые назвали популярный ароматизатор, который оказался опасным для нервной системы.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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