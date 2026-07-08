Неожиданный эффект запаха шоколада во время тренировки выявили ученые

Ученые из Университета Малайзии выяснили, что запах шоколада способен влиять на физическую выносливость человека даже без употребления самой еды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Earth.com, в эксперименте приняли участие 23 молодых мужчины с умеренной физической подготовкой. Перед тренировкой они не ели минимум 10 часов, после чего выполняли упражнение на разгибание ног до отказа. Между подходами участникам давали почувствовать запах темного шоколада, молочного шоколада или воды.

Лучшие результаты показал аромат темного шоколада: участники выполняли примерно на 18 повторений больше по сравнению с нейтральным запахом воды. Молочный шоколад также улучшил показатели, но прирост составил около девяти повторений.

При этом мужчины не отмечали, что упражнение стало легче или тяжелее. Ученые считают, что эффект связан не с мышцами, а с работой мозга: запах пищи может запускать механизмы ожидания еды и влиять на восприятие нагрузки.

Исследователи отмечают, что работа имеет ограничения – в ней участвовали только молодые мужчины и изучалось одно упражнение. Однако результаты могут открыть новое направление в спортивной науке, особенно для людей, которые тренируются натощак.

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