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Наука и технологии

Ароматизатор с популярным запахом оказался опасным

Популярный ароматизатор оказался опасным, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 17:54 Фото: pixabay
Группа южнокорейских исследователей пришла к выводу, что ароматическое соединение с запахом розы опасно для нервной системы, сообщает Zakon.kz.

Это соединение называется "цитронеллол", его получают из роз, герани и цитронеллы. И широко используют в косметике и бытовой химии. Это вещество сейчас обязаны указывать на упаковке, если его много – особенно в духах и кремах.

Но до сих пор никто не изучал его влияние на мозг. А "цитронеллол", как оказалось, может вызывать нейротоксические эффекты при чрезмерном воздействии.

Южнокорейски исследователи проверили, как цитронеллол влияет на мозг рыб, мышей и даже "мини-мозг" человека, выращенный из человеческих клеток в лаборатории. Оказалось, что при сильном воздействии вещество может проникать в мозг и вызывать воспаления, пишет "Газета".

Ученые также заметили, что у рыб менялось поведение – они становились тревожными и вели себя странно. А в клетках мозга начинались процессы, связанные с ухудшением памяти и внимания.

"Мы показали, что даже вещества, которые кажутся безопасными, могут быть вредны при длительном или сильном воздействии. Это важно учитывать, особенно в условиях постоянного контакта с ароматизаторами в быту", – рассказали авторы исследования.

Ранее доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, кому нельзя пить зеленый чай.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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