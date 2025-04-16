Ароматизатор с популярным запахом оказался опасным

Группа южнокорейских исследователей пришла к выводу, что ароматическое соединение с запахом розы опасно для нервной системы, сообщает Zakon.kz.

Это соединение называется "цитронеллол", его получают из роз, герани и цитронеллы. И широко используют в косметике и бытовой химии. Это вещество сейчас обязаны указывать на упаковке, если его много – особенно в духах и кремах.

Но до сих пор никто не изучал его влияние на мозг. А "цитронеллол", как оказалось, может вызывать нейротоксические эффекты при чрезмерном воздействии.

Южнокорейски исследователи проверили, как цитронеллол влияет на мозг рыб, мышей и даже "мини-мозг" человека, выращенный из человеческих клеток в лаборатории. Оказалось, что при сильном воздействии вещество может проникать в мозг и вызывать воспаления, пишет "Газета".

Ученые также заметили, что у рыб менялось поведение – они становились тревожными и вели себя странно. А в клетках мозга начинались процессы, связанные с ухудшением памяти и внимания.

"Мы показали, что даже вещества, которые кажутся безопасными, могут быть вредны при длительном или сильном воздействии. Это важно учитывать, особенно в условиях постоянного контакта с ароматизаторами в быту", – рассказали авторы исследования.

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