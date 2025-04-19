#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
521.9
593.5
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
521.9
593.5
6.39
Наука и технологии

Новую природу микровспышек на Солнце раскрыли ученые

космос, Солнце, звезда, вспышки на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2025 09:34 Фото: pixabay
Ученые из Юньнаньской обсерватории Китайской академии наук предложили свежий взгляд на природу солнечных микровспышек и их связь с более крупными солнечными вспышками, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Традиционно солнечные вспышки объяснялись резкими выбросами энергии из магнитных канатов – структур, состоящих из закрученных линий магнитного поля. Однако в новой работе исследователи сосредоточились на микровспышках – гораздо менее мощных, но гораздо более частых событиях – и выяснили, что механизмы их возникновения могут существенно отличаться.

С помощью данных с прибора Extreme Ultraviolet Imager на борту аппарата Solar Orbiter ученые впервые зафиксировали крошечные выбросы, сопровождающие микровспышки.

"Они зарождались в центрах трех последовательных микровспышек, возникающих в дипольном магнитном поле. Изначально выбросы выглядели как точечные структуры диаметром всего 103 км, но затем быстро трансформировались в кольцеобразные образования, распространявшиеся поперек основного кольца вспышки", – говорится в исследовании.

Ученые предполагают, что эти микровспышки вызываются переподключением магнитных полей с малым углом отклонения, происходящим в так называемых "переплетенных" магнитных структурах. Это альтернативный механизм по сравнению с классическим сценарием, характерным для крупных вспышек, и он может объяснять, как микровспышки высвобождают энергию.

Особенно важным открытием стало то, что предложенный механизм напоминает процессы, лежащие в основе наноспышек – миниатюрных вспышек, давно рассматриваемых как возможный источник нагрева солнечной короны. Это говорит о схожести процессов на разных масштабах: от самых малых до самых мощных вспышек.

По мнению авторов исследования, такая универсальность физических механизмов может изменить подход к изучению активности Солнца и объяснить, как сохраняется столь высокая температура его внешней оболочки.

Люди часто замечают ухудшение физического состояния, когда на Земле из-за активности Солнца происходят магнитные бури. О том, как легче перенести эти природные явления – в материале Zakon.kz.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Магнитных бурь станет меньше в следующие два года
Наука и технологии
18:48, 18 апреля 2025
Магнитных бурь станет меньше в следующие два года
На Марсе неожиданно обнаружили углекислый газ
Наука и технологии
08:13, 18 апреля 2025
На Марсе неожиданно обнаружили углекислый газ
Ученые выяснили, какой вид курения наносит самый большой вред
Наука и технологии
19:45, 17 апреля 2025
Ученые выяснили, какой вид курения наносит самый большой вред
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: