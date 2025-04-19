Двадцать гуманоидов пробежали полумарафон в Пекине

В Пекине состоялся первый в мире совместный полумарафон людей и роботов. В субботу, 19 апреля, в нем приняли участие двадцать гуманоидов, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, первым к финишу пришел робот "Тяньгун Ultra", преодолевший дистанцию в 21,0975 километра за 2 часа 40 минут 42 секунды. Он оторвался от ближайшего соперника почти на час.

При этом самыми быстрыми из бегунов-людей стали представители Эфиопии: лучшее время у мужчин составило 1 час 2 минуты 36 секунд, у женщин – 1 час 11 минут 07 секунд.

"Робот "Тяньгун Ultra" весом около 55 килограммов в высоту достигает 1,8 метра, в этом году он не только увеличил свою скорость с шести километров в час до максимальной пиковой скорости в 12 километров в час, но и стал умнее после оснащения новой интеллектуальной платформой", – пишет агентство.

Конструкторы робота пояснили, что для достижения такого результата на марафоне им пришлось преодолеть проблемы с устойчивостью конструкции, ее легковесностью, а также с перегревом суставов из-за длительного движения.

This morning,The world's first robot half marathon race was held in Beijing. 20 robots participated, and the champion score was 2 hours and 40 room minutes, approximately 21 km.😃 pic.twitter.com/CiJvuNHpp9 — Sharing Travel (@TripInChina) April 19, 2025

По требованиям организаторов общая продолжительность работы роботов-легкоатлетов составила примерно 3 часа 30 минут, во время соревнований им разрешали менять батареи.

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