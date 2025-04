Двадцать гуманоидов пробежали полумарафон в Пекине

По информации РИА Новости, первым к финишу пришел робот "Тяньгун Ultra", преодолевший дистанцию в 21,0975 километра за 2 часа 40 минут 42 секунды. Он оторвался от ближайшего соперника почти на час.

При этом самыми быстрыми из бегунов-людей стали представители Эфиопии: лучшее время у мужчин составило 1 час 2 минуты 36 секунд, у женщин – 1 час 11 минут 07 секунд.

Конструкторы робота пояснили, что для достижения такого результата на марафоне им пришлось преодолеть проблемы с устойчивостью конструкции, ее легковесностью, а также с перегревом суставов из-за длительного движения.

This morning,The world's first robot half marathon race was held in Beijing. 20 robots participated, and the champion score was 2 hours and 40 room minutes, approximately 21 km.😃 pic.twitter.com/CiJvuNHpp9