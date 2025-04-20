Специалисты выяснили, насколько жирная пища опасна для пожилых людей

Ученые из Университета штата Огайо выяснили, что всего три дня на высокожировой диете могут вызвать воспаление в мозге и проблемы с памятью у пожилого человека, сообщает Zakon.kz.

В рамках эксперимента исследователи кормили молодых и старых крыс пищей с высоким содержанием жиров в течение трех дней или трех месяцев. Результаты исследования были опубликованы в журнале Immunity & Ageing.

"Как и ожидалось, длительное употребление жирной пищи привело к метаболическим нарушениям, воспалению кишечника и изменениям в составе микробиоты. Краткосрочная высокожировая диета не вызвала серьезных изменений в обмене веществ или работе ЖКТ", – сообщили в издании.

В поведенческих тестах старые крысы демонстрировали ухудшение как контекстной памяти. Нарушения фиксировались уже на третий день и сохранялись в течение всех трех месяцев наблюдения.

"Наши результаты опровергают предположение, что воспаление в мозге возникает только из-за ожирения. Даже кратковременное воздействие жирной пищи может нанести вред стареющему мозгу", – подчеркнула старший автор исследования Рут Барриентос.

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