Почему после сладкой пищи хочется жирного
Как пишет Cell Reports, в предыдущей работе ученые выяснили, что даже небольшое увеличение количества сахара в пище побуждает кишечник мух выделять в кровообращение гормон под названием SHH. Он уменьшал чувствительность животных к вкусу сахара, а также снижал их тягу к сладкому.
Отмечается, что новое исследование показывает, что SHH не только снижает тягу к сладкому, но и усиливает тягу к жиру. Это приводит к выбросу в кровь гормона лептина, известному у мух как Upd2. Он подавляет восприятие вкуса жира и усиливает тягу к сладкому. Таким образом, взаимодействие между потреблением жиров и сахара взаимно регулируется сигналами между SHH и Upd2.
Между тем, пишет издание, общее потребление калорий не снижалось: мухи отдавали предпочтение то сладкой, то жирной пище. Предположительно, у людей есть присутствует тот же механизм. Это подтверждает, что избегание жирной и сладкой пищи помогает разорвать порочный круг и снижает риск набора веса.
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