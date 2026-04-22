Вода из воздуха: школьница из Алматы вошла в топ-3 лучших молодых изобретателей мира
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Алматинская школьница Дана Кадырбек вошла в топ-3 лучших молодых изобретателей мира на форуме Cleantech Days Forum 2026 в штаб-квартире ООН в Вене, сообщает Zakon.kz.
Хорошей новостью сегодня, 22 апреля 2026 года, поделились в пресс-службе акимата Алматы:
"Ученица 11 класса представила разработку по получению питьевой воды из воздуха. Технология позволяет добывать воду даже в засушливых условиях".
Также сообщается, что ранее Дана становилась призером международных конкурсов и завоевала "золото" Всемирной молодежной научной олимпиады WICO в Сеуле.
"В Казахстане ее проект также получил поддержку: подписан меморандум о пилотном внедрении изобретения, а также присуждена премия акима Алматы".Пресс-служба акимата Алматы
Отмечается, что достижения школьницы уже вписаны в историю гимназии и, возможно, скоро изменят систему водоснабжения в засушливых регионах страны.
15 апреля 2026 года сообщалось, что школьницы из Казахстана завоевали три медали на международной олимпиаде во Франции.
