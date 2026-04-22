События

Вода из воздуха: школьница из Алматы вошла в топ-3 лучших молодых изобретателей мира

Алматинская школьница Дана Кадырбек, 22.04.2026 11:28
Алматинская школьница Дана Кадырбек вошла в топ-3 лучших молодых изобретателей мира на форуме Cleantech Days Forum 2026 в штаб-квартире ООН в Вене, сообщает Zakon.kz.

Хорошей новостью сегодня, 22 апреля 2026 года, поделились в пресс-службе акимата Алматы:

"Ученица 11 класса представила разработку по получению питьевой воды из воздуха. Технология позволяет добывать воду даже в засушливых условиях".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также сообщается, что ранее Дана становилась призером международных конкурсов и завоевала "золото" Всемирной молодежной научной олимпиады WICO в Сеуле.

"В Казахстане ее проект также получил поддержку: подписан меморандум о пилотном внедрении изобретения, а также присуждена премия акима Алматы".Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что достижения школьницы уже вписаны в историю гимназии и, возможно, скоро изменят систему водоснабжения в засушливых регионах страны.

15 апреля 2026 года сообщалось, что школьницы из Казахстана завоевали три медали на международной олимпиаде во Франции.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
