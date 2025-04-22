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Наука и технологии

Обмеление Каспийского моря: миллионы долларов нужны для восстановления экосистемы

Каспийское море, Каспий, набережная Каспийского моря в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 16:04 Фото: primeminister.kz
Вице-министр экологии и природных ресурсов Мансур Ошурбаев на заседании в Мажилисе 22 апреля 2025 года рассказал о планах по изучению Каспийского моря, передает корреспондент Zakon.kz.

Мансур Ошурбаев отметил, что для борьбы с загрязнением Каспийского моря и сохранения его биоразнообразия планируется реализация в трех прикаспийских странах – Азербайджане, Казахстане и Туркменистане проекта "Восстановление экосистемы Каспийского моря: создание потенциала в области управления загрязнением и сохранения биологического разнообразия" за счет грантовых средств Глобального экологического фонда.

В справочной информации к заседанию сказано, что срок реализации проекта – 5 лет, сумма финансирования данного проекта – 12 млн долларов.

"Данный проект будет реализован Управлением ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) совместно со Всемирным банком и ЮНЕП. Для завершения согласования структурных элементов проекта в Актау в период с 24-26 апреля 2025 года планируется проведение консультаций с миссией ЮНОПС и Всемирного банка", – пояснил вице-министр экологии и природных ресурсов.

Также, по его словам, прорабатывается вопрос реализации ПРООН отдельного проекта для казахстанской части Каспийского моря за счет гранта Глобального экологического фонда.

"Проект называется "Интегрированное управление морскими и прибрежными ресурсами казахстанской части Каспийского моря и прилегающих территорий". Сумма финансирования – 8 млн долларов. Есть возможность привлечения средств Адаптационного фонда для реализации проекта по адаптации побережья Каспийского моря (совместно с ООН-Хабитат). Проведены три онлайн-встречи. Ориентировочная сумма проекта – 10 млн долларов. Ожидается финализация концепции проектной заявки для дальнейшего согласования с заинтересованными госорганами, включая акиматы на местах", – резюмировал Мансур Ошурбаев.

Ранее он сообщил, что для запуска Института Каспийского моря необходимо выделить из резерва правительства средства в сумме 1,8 млрд тенге на 2025 год.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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