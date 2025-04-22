1,8 млрд тенге просит Минэкологии для Института Каспийского моря

Вице-министр экологии и природных ресурсов Мансур Ошурбаев на заседании в Мажилисе 22 апреля рассказал, что нужно для запуска Института Каспийского моря, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мансур Ошурбаев напомнил, что в 2024 году создан научно-исследовательский институт для изучения причин и последствий обмеления Каспийского моря.

"6 декабря 2024 года Институт Каспийского моря передан в ведение Министерства экологии и природных ресурсов. В настоящее время правоустанавливающие документы направлены на государственную регистрацию в органы юстиции Мангистауской области", – добавил он.

Однако, по его словам, до сегодняшнего дня не решен вопрос финансирования института.

"Минэкологии обратилось в адрес Министерства финансов с просьбой выделить из резерва правительства средства 1,8 млрд тенге на 2025 год для запуска работы Института Каспийского моря. По данному вопросу ожидается решение правительства РК", – отметил вице-министр.

30 января 2024 года сообщалось, что деятельность института будет направлена на проведение мониторинга окружающей среды и научно-исследовательских работ в казахстанском секторе Каспийского моря на предмет сохранения и воспроизводства природных ресурсов моря, а также укрепление сотрудничества научно-исследовательских институтов и организаций прикаспийских государств.