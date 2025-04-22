Открыта планета, которая разрывается, чтобы превратиться в "комету"

Исследователи из США и Японии обнаружили в созвездии Пегаса крайне необычную планету размером с Меркурий, которая расположена столь близко к звезде, что светило постепенно разрывает ее на части, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Массачусетского технологического института отмечают, что местное светило постоянно испаряет с поверхности планеты огромное количество материи. В результате чего она стала похожа на гигантскую комету с огненным хвостом.

"Размеры этого хвоста действительно гигантские – он протянулся на 9 млн км, что равно половине длины всей орбиты данного мира. В результате этого при наблюдениях с Земли данная планета выглядит как типичная комета с очень длинным хвостом, который состоит не из холодных газов и частиц льда, а из расплавленных пород", – пояснил научный сотрудник MIT Марк Хон.

Как показывают расчеты, планета BD+05 4868 Ab теряет подобным образом гигантское количество материи, порядка 1% массы Земли каждый млн лет. По этой причине ученые считают, что планета полностью разрушится уже через несколько миллионов лет, мгновения по космическим меркам, что делает его особенно интересным для дальнейшего изучения.

Ранее ученые вычислили звезды с потенциально обитаемыми планетами.