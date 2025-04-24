Американские ученые засекли на Марсе дожди и снег

Древний Марс был умеренной планетой, где в зависимости от сезона выпадали дожди и снег, а по поверхности текли ручьи и реки. Это выяснили ученые из Университета Колорадо (США), сообщает Zakon.kz.

Результаты их исследования предполагают, что обильные осадки питали целые сети каналов, которые формировали ее поверхность миллиарды лет назад.

Большинство ученых согласны, что некоторое количество воды присутствовало на поверхности Марса примерно 4,1–3,7 млрд лет назад, но источник ее происхождения остается неясным.

При этом существующие на Марсе долины и верховья могли быть сформированы только осадками в виде снега или дождя, поскольку сезонное таяние ледяных шапок не способно на это.

Исследователи поясняют, что результаты не дают окончательных ответов о древнем климате на планете. До сих пор загадка, как она могла поддерживать достаточно теплую температуру для снега или дождя.

Ранее ученые открыли планету, которая разрывается, чтобы превратиться в "комету".