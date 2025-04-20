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Наука и технологии

В Перу обнаружили гробницу, заполненную таинственными черепами

Раскопки, археология, история, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 07:31 Фото: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Исследователи, проводившие раскопки на юге Перу, обнаружили гробницу, заполненную останками двух десятков человек, предположительно, невинных жертв не вошедшей в историю битвы, сообщает Zakon.kz.

Археологи из Института археологии Вроцлавского университета в Польше изучают поселение в долине реки Атико, географической области вдоль южного побережья Пуру. Об этом говорится в сообщении университета в социальных сетях.

Фото: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

По словам исследователей, поселение существовало до прибытия Христофора Колумба в Америку. Археологические работы на кладбищенской территории привели к открытию круглой гробницы. На месте захоронения нашли каменную надпись, в которой указано 24 имени, включая имена мужчин, женщин и детей.

Фото: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Кости, найденные внутри захоронения, изучили. Антропологический анализ подтвердил, что у всех 24 человек в гробнице были "многочисленные повреждения" или боевые травмы, "которые являются прямой причиной смерти".

Фото: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

На месте также были найдены "могильные дары", включая керамические изделия, принадлежащие народу Чукибамба или Аруни, доинкской культуре, базировавшейся вокруг бассейна Маджес, к югу от места исследования.

Фото: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Тела были завернуты в текстиль. Также были найдены куски керамики, камня и деревянных изделий, а также кукурузные початки. Исследовательская группа заявила, что группа была убита в результате конфликта.

Фото: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Погибшие, вероятно, были из группы, которая победила в конфликте, что позволило соблюсти все ритуалы.

Ранее сообщалось, что в Румынии обнаружили крупную коллекцию сокровищ знаменитого племени.

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Аксинья Титова
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