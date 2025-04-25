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Наука и технологии

Школьники из Тараза ищут инвестора для "умного" протеза людям с инвалидностью

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 07:50 Фото: freepik
На днях юные разработчики Канат Тажихан и Барысхан Калдыбай презентовали инклюзивную разработку в виде "умной капы", сообщает Zakon.kz.

Их стартап в сфере искусственного интеллекта стал лучшим в Центральной Азии на международной премии AICA Awards в Ташкенте, передает "Седьмой канал". По задумке ребят, "умная капа" поможет людям с инвалидностью через смартфон управлять коляской и техникой с помощью движения головы и собственного языка. Чтобы воспользоваться таким устройством, достаточно его вставить в челюсть.

Сейчас юные стартаперы в поиске инвесторов. Мечтают масштабировать свою разработку и наладить продажи.

"Через локальную сеть можем управлять, кондиционером например, телевизором, который подключен к той же сети Wi-Fi. Там несколько датчиков, которые регистрируют движение языка и дополнительно шестиосевой гироскоп, который фиксирует движение головы. И они отправляют все данные на главный микрочип", – поделился особенностью разработки ученик НИШ Барысхан Калдыбай.

Другой школьник из Шымкента получил приглашения в 50 вузов мира.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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