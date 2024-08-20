Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Школьник из Тараза разработал плавучую электростанцию

Стартовал конкурс на присуждение гранта Тәуелсіздік ұрпақтары, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 19:35 Фото: gov.kz
Обладатель гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары" 2023 года по направлению "Информационные технологии" Канат Тажихан реализовал и презентовал свой проект Future Solar Power Plant, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства культуры и информации Казахстана, Канат учится в 12-м классе одной из школ Тараза, ему 18 лет.

В будущем учащийся планирует стать IT-инженером.

"На грантовые средства школьник сделал солнечную электростанцию мощностью 6,6 кВт и первую в Казахстане плавучую электростанцию. Система оснащена солнечным трекером и функцией самоочистки", – отметили в министерстве.

По словам автора идеи, разработка является самой рентабельной на сегодняшний день на рынке Казахстана.

Проект Каната уже реализуется в одной из экологических зон Алматинской области.

Отметим, в 2024 году в рамках конкурса "Тәуелсіздік ұрпақтары" предусмотрено выделение 30 грантов в размере 3 млн тенге для претворения в жизнь инициатив молодежи. В целях поддержки волонтерской сферы дополнительно предусмотрено направление "Волонтерство".

Претендовать на финансовую поддержку могут казахстанцы в возрасте от четырнадцати до тридцати пяти лет (34 года включительно).

Гранты присуждаются на конкурсной основе для реализации проектов по шести направлениям:

  • "Наука" – для реализации новых научных проектов и исследований;
  • "Культура" – для реализации проектов, направленных на популяризацию культурного наследия Казахстана, продвижение народных культурных традиций и искусства;
  • "Информационные технологии" – для реализации и разработки новых IT-решений и проектов;
  • "Бизнес" – для реализации новых бизнес-идей;
  • "Медиа" – для реализации новых медиапроектов, в том числе проектов по созданию познавательного, полезного, интересного контента для молодежи;
  • "Волонтерство" – для реализации волонтерских проектов, направленных на решение актуальных социальных проблем.

17 августа телерадиокомплекс президента РК Касым-Жомарта Токаева объявил конкурс для талантливых мобилографов. Участникам предложили снять и смонтировать ролик на тему "Мой Казахстан".

Читайте также

штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявили в Астане и 14 областях страны
трасса, Казахстан, Балхаш
Движение открыли на одном из участков трассы Караганда – Балхаш
ремонт школы
Школы отремонтировали к новому учебному году в районе Акмолинской области
Оксана Житникова
Министерство культуры и информации Казахстан Тараз 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Молодая жена 78-летнего Евгения Петросяна ответила на главный вопрос хейтеров
Молодая жена 78-летнего Евгения Петросяна ответила на главный вопрос хейтеров
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Счетчик воды, счетчики воды, прибор учета расхода холодной, горячей воды, холодная вода, горячая вода, установка счетчиков воды, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
О новом виде мошенничества предупреждают казахстанцев
Мобильное приложение eGov mobile, ЦОН, центры обслуживания населения, цифровые документы, удостоверение личности, паспорт, егов, egov, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Что изменилось в правилах оформления паспортов и удостоверений личности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: