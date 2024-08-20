Школьник из Тараза разработал плавучую электростанцию

Обладатель гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары" 2023 года по направлению "Информационные технологии" Канат Тажихан реализовал и презентовал свой проект Future Solar Power Plant, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства культуры и информации Казахстана, Канат учится в 12-м классе одной из школ Тараза, ему 18 лет.

В будущем учащийся планирует стать IT-инженером.

"На грантовые средства школьник сделал солнечную электростанцию мощностью 6,6 кВт и первую в Казахстане плавучую электростанцию. Система оснащена солнечным трекером и функцией самоочистки", – отметили в министерстве.

По словам автора идеи, разработка является самой рентабельной на сегодняшний день на рынке Казахстана.

Проект Каната уже реализуется в одной из экологических зон Алматинской области.

Отметим, в 2024 году в рамках конкурса "Тәуелсіздік ұрпақтары" предусмотрено выделение 30 грантов в размере 3 млн тенге для претворения в жизнь инициатив молодежи. В целях поддержки волонтерской сферы дополнительно предусмотрено направление "Волонтерство".

Претендовать на финансовую поддержку могут казахстанцы в возрасте от четырнадцати до тридцати пяти лет (34 года включительно).

Гранты присуждаются на конкурсной основе для реализации проектов по шести направлениям:

"Наука" – для реализации новых научных проектов и исследований;

"Культура" – для реализации проектов, направленных на популяризацию культурного наследия Казахстана, продвижение народных культурных традиций и искусства;

"Информационные технологии" – для реализации и разработки новых IT-решений и проектов;

"Бизнес" – для реализации новых бизнес-идей;

"Медиа" – для реализации новых медиапроектов, в том числе проектов по созданию познавательного, полезного, интересного контента для молодежи;

"Волонтерство" – для реализации волонтерских проектов, направленных на решение актуальных социальных проблем.

17 августа телерадиокомплекс президента РК Касым-Жомарта Токаева объявил конкурс для талантливых мобилографов. Участникам предложили снять и смонтировать ролик на тему "Мой Казахстан".