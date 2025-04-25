Каким может быть "конец света" на Земле

2024 год стал знаковым в контексте изменений климата: рост температур может насторожить. И если тенденцию не остановить, человечество может столкнуться с серьезными последствиями, сообщает Zakon.kz.

Так считает доктор географических наук, профессор Наталья Сердитова. По ее словам, изменения климата могут привести к учащению экстремальных погодных явлений – наводнений, засух, ураганов, повышению уровня моря и исчезновению многих видов.

По информации журнала Nature Climate Change, 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, что может говорить о переходе к средней температуре выше 1,5°C.

Сердитова заявила, что глобальное изменение климата – одна из самых серьезных угроз, с которыми сталкивается человечество. Концепция "конца света" может звучать как крайняя мера, но последствия климатических изменений действительно могут быть разрушительными. Возможные сценарии катастрофических изменений необязательно связаны с полной гибелью планеты, но это не означает, что человечество не столкнется с коллапсом.

"Сценарии коллапса зависят от уровня и скорости изменения климата. По оценкам ученых, если мы не сумеем ограничить глобальное потепление до 1,5°C, нам могут грозить серьезные последствия уже в ближайшие десятилетия. B научных докладах Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) сценарии использовались с самого начала ее работы. Они основываются на различных уровнях выбросов парниковых газов и других факторах, влияющих на климат. Указанные сценарии изменения климата представляют разные уровни угрозы и последствий для нашей планеты в будущем", – рассказала "Подмосковью сегодня" эксперт.

Профессор Сердитова дала краткое объяснение каждого из возможных сценариев "конца света". Сценарии SSP3-7.0 и SSP5-8.5 предполагают высокий рост эмиссий парниковых газов . Это означает, что, если люди не примут меры, климатические изменения будут происходить быстрее и более интенсивно. В результате человечество может столкнуться с усилением разрушительных природных явлений – ураганов, наводнений, засух, а также увеличением средних температур, что негативно скажется на сельском хозяйстве, здоровье и жизни людей.

Сценарий SSP2-4.5 подразумевает умеренные выбросы парниковых газов . Хотя прирост эмиссий будет сдержан в течение первой половины века, изменения климата все равно будут происходить, хотя и не так стремительно, как в первом случае. Это может привести к некоторым климатическим проблемам, но они будут более управляемыми.

Более низкие уровни выбросов с возможным переходом к отрицательным эмиссиям СО2 в будущем рассматривают сценарии SSP1-1.9 и SSP1-2.6. По словам Сердитовой, они означают, что человечество может не только остановить рост парниковых газов, но и начать очищать атмосферу. В результате, если удастся реализовать такие сценарии, климатические изменения будут минимальными, и люди смогут сохранить более стабильную и предсказуемую окружающую среду.

"Достижение температурных целей Парижского соглашения (1.5°C и 2°C) возможно, но потребует серьезного и решительного сокращения выбросов парниковых газов в первой половине XXI века и достижения нулевых и отрицательных чистых выбросов CO2 к 2050 году. Решение о целесообразности этих действий зависит от экономических и политических факторов на международных переговорах", – подчеркнула эксперт.

А вот отсутствие изменений приведет к катастрофе. Сохранение выбросов парниковых газов на прежнем уровне может спровоцировать повышение средних глобальных температур на 2°C и выше , что приведет к необратимым последствиям, угрожая экосистемам, таким как коралловые рифы и леса, создавая условия для распространения инфекционных заболеваний и способствуя глобальной нестабильности, миграции населения и росту конфликтов из-за ресурсов.

Сердитова заключила, что без действий по сокращению выбросов мы можем оказаться в мире, где изменения климата станут причиной глобальных конфликтов, миграции и ухудшения условий жизни. Одной из ключевых задач современности является разработка локальных стратегий адаптации к уже наблюдаемым и прогнозируемым климатическим изменениям.

Между тем ученые не оставляют надежды найти во Вселенной планету, которая могла бы стать для землян новым домом в случае "конца света". И недавно астрономы заявили, что обнаружили самые многообещающие на сегодняшний день признаки жизни за пределами нашей Солнечной системы – в атмосфере экзопланеты K2-18b, которая находится примерно в 124 световых годах от Земли.