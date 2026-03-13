Земля замедляется, день увеличивается – тревожное открытие ученых

Изменение климата приводит к увеличению продолжительности дня, так как повышение уровня моря замедляет вращение Земли, сообщает Zakon.kz.

Точность того, что в сутках 24 часа, не гарантирована – продолжительность дня меняется из-за гравитационного воздействия Луны, а также различных геофизических процессов, происходящих внутри Земли, на ее поверхности и в атмосфере.

Современные изменения климата тоже влияют на продолжительность дня: предыдущие исследования показали, что с 2000 по 2020 год продолжительность дня увеличилась на величину, эквивалентную 1,33 миллисекунды за столетие, из-за климатических факторов, особенно перераспределения массы между континентами и океаном из-за таяния полярных ледяных щитов и горных ледников.

В новом исследовании ученые Мостафа Киани Шахванди (Венский университет) и Бенедикт Соя (ETH Zurich) показали, что этот стремительный рост продолжительности светового дня не имеет схожих ситуаций за последние 3,6 миллиона лет, пишет Phys.org

"В наших предыдущих работах мы показали, что ускоренное таяние полярных ледяных щитов и горных ледников в XXI веке приводит к повышению уровня моря, что замедляет вращение Земли и, следовательно, удлиняет сутки", – объяснил Мостафа Киани Шахванди с кафедры метеорологии и геофизики Венского университета.

Было только непонятно, существовали ли более ранние периоды, когда продолжительность светового дня увеличивалась столь же быстрыми темпами.

Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи обратились к данным прошлого. Они проанализировали химический состав ископаемых раковин бентосных фораминифер – одноклеточных организмов, чьи скелеты хранят информацию об уровне моря миллионы лет. На основе этих данных с помощью физически обоснованной модели глубокого обучения ученые реконструировали колебания уровня океана и соответствующие им изменения длительности суток на протяжении позднего плиоцена и всего плейстоцена. Выяснилось, что за этот огромный промежуток времени, включающий несколько ледниковых периодов, скорость удлинения дня никогда не достигала современных значений. Единственный раз – около 2 млн лет назад – темпы были сопоставимы, но ни до, ни после этого изменение климата не влияло на вращение планеты так быстро, как в начале XXI века.

"Это стремительное увеличение продолжительности светового дня свидетельствует о том, что темпы современных климатических изменений беспрецедентны, по крайней мере, со времен позднего плиоцена, то есть 3,6 миллиона лет назад. Таким образом, нынешний быстрый рост продолжительности светового дня можно объяснить прежде всего влиянием человека", – говорит Бенедикт Соя, профессор космической геодезии в ETH Zurich.

Исследователи считают, что к концу XXI века изменение климата повлияет на продолжительность дня еще сильнее, чем на лунную орбиту. Хотя эти изменения длятся всего несколько миллисекунд, они могут вызвать проблемы во многих областях, например, в точной космической навигации, которая требует точной информации о вращении Земли.

Ранее ученые проанализировали геологические данные докембрийской эпохи и пришли к выводу, что в далеком прошлом продолжительность суток на Земле составляла около 19 часов.