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Наука и технологии

Четыре планеты в мае станут невидимыми из-за Солнца

астрономия, космос, телескоп , фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 09:44 Фото: pixabay
Яркие солнечные лучи не позволят в мае увидеть с Земли четыре планеты – Меркурий, Сатурн, Уран и Нептун. Вместо них астрономы-любители смогут следить за Венерой, Юпитером и Марсом, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Московского планетария, в мае можно будет наблюдать:

  • с 1 по 10 мая – по утрам Венеру в созвездиях Рыб. Затем с 11 по 12 мая она переместится в созвездие Кита;
  • по вечерам в созвездии Тельца будет виден Юпитер;
  • с 1 по 25 мая ночью для наблюдений будет доступен Марс в созвездиях Рака, с 26 по 31 мая он будет находиться в созвездии Льва.
"Наблюдать четыре планеты не получится, так как в этот период они будут скрыты лучами Солнца. Это Меркурий, Сатурн, Уран и Нептун", – пояснили астрономы.

Меркурий в течение последнего весеннего месяца будет находиться в созвездиях Рыб (1-12 мая), Овна (13-23 мая), Тельца (24-31 мая). Сатурн весь май будет пребывать в созвездии Рыб, Уран – в Тельце, Нептун – в созвездии Рыб.

В апреле жители Земли могли в разное время суток наблюдать четыре планеты – Венеру, Юпитер, Уран и Марс.

Ранее исследователи из США и Японии обнаружили в созвездии Пегаса крайне необычную планету размером с Меркурий, которая расположена столь близко к звезде, что светило постепенно разрывает ее на части.

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Андрей Дюсупов
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