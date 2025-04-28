На изолированных островах в Карибском море нашли два новых вида крокодилов
Как пишет журнал Molecular Phylogenetics and Evolution, один вид живет на острове Косумель, а другой – на атолле Банко Чинчорро у побережья полуострова Юкатан в Мексике. Обе группы насчитывают около 500 особей и находятся под угрозой исчезновения.
Согласно данным издания, генетический анализ показал значительные различия между островными крокодилами и их материковыми сородичами. Исследователи изучали ДНК рептилий, отлавливая их для забора образцов крови и тканей, а также анализируя данные предыдущих работ.
Кроме того, были найдены и физические отличия: например, крокодилы Банко Чинчорро имеют более длинные и широкие морды по сравнению с особями с Косумеля.
Отмечается, что открытие имеет важное значение для охраны природы. Популяции новых видов стабильны, но крайне уязвимы из-за малой численности и ограниченного ареала. Угрозу представляют урбанизация, загрязнение и туризм.
Ранее сообщалось, что Google попытается расшифровать язык дельфинов.