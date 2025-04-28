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Наука и технологии

На изолированных островах в Карибском море нашли два новых вида крокодилов

новые виды крокодилов нашли на островах в Карибском море, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 22:23 Фото: pixabay
Специалисты Университета Макгилла в Канаде нашли два ранее неизвестных вида крокодилов, обитающих на изолированных островах в Карибском море, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Molecular Phylogenetics and Evolution, один вид живет на острове Косумель, а другой – на атолле Банко Чинчорро у побережья полуострова Юкатан в Мексике. Обе группы насчитывают около 500 особей и находятся под угрозой исчезновения.

Согласно данным издания, генетический анализ показал значительные различия между островными крокодилами и их материковыми сородичами. Исследователи изучали ДНК рептилий, отлавливая их для забора образцов крови и тканей, а также анализируя данные предыдущих работ.

Кроме того, были найдены и физические отличия: например, крокодилы Банко Чинчорро имеют более длинные и широкие морды по сравнению с особями с Косумеля.

Отмечается, что открытие имеет важное значение для охраны природы. Популяции новых видов стабильны, но крайне уязвимы из-за малой численности и ограниченного ареала. Угрозу представляют урбанизация, загрязнение и туризм.

Ранее сообщалось, что Google попытается расшифровать язык дельфинов.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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