#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
Наука и технологии

Первые корабли настоящих пиратов Карибского моря нашли на Багамских островах

Багамские острова, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 07:35 Фото: pixabay
Международная команда ученых обнаружила в гавани Нассау на Багамах первые корабли, связанные с реальными пиратами Карибского моря, сообщает Zakon.kz.

Археологи получили первое в истории официальное разрешение на погружение в закрытой зоне Нассау. Там они обнаружили шесть затонувших кораблей, пишет The Guardian. Три из них, по данным исследователей, можно отнести к "золотому веку пиратства".

Пираты уничтожали улики, сжигая захваченные корабли после разграбления. Археологи нашли обугленный деревянный корпус, придавленный кучей каменного балласта. Также они обнаружили поворотные пушки, которые пираты использовали для создания паники на вражеских палубах. Исследователи назвали их "визитной карточкой пиратских атак".

Багамские острова, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 07:35

Фото: theguardian

Кроме того, найдены железная пушка, 25 свинцовых мушкетных пуль и камень для заточки мечей. Участники экспедиции также обнаружили такелаж, стеклянные бутылки, кирпичи из корабельной камбуза и 143 глиняные курительные трубки.

"Я был потрясен неожиданной сохранностью деревянного корпуса, потому что корабли были ключевым инструментом пиратского террора. В гавани и вокруг нее вполне могут быть десятки других затонувших кораблей", – предположил британский морской археолог и соруководитель проекта доктор Шон Кингсли.

Также, по мнению ученых, "Ледник Судного дня" становится угрозой для шести стран.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Актера из Пиратов Карибского моря убила акула
14:14, 24 июня 2024
Актера из "Пиратов Карибского моря" убила акула
Похищение Мадуро
03:37, 07 января 2026
Похищение Николаса Мадуро сравнили с фильмом "Пираты Карибского моря"
Джонни Депп, Пираты Карибского моря
16:52, 12 июля 2025
Джонни Деппа, Киру Найтли и Орландо Блума могут вернуть в новый фильм "Пираты Карибского моря"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Энтони Джошуа оценил совместную работу с командой Александра Усика
07:46, Сегодня
Энтони Джошуа оценил совместную работу с командой Александра Усика
Виталий Павлов объяснил выбор Казахстана в качестве соперника для сборной Беларуси
07:21, Сегодня
Виталий Павлов объяснил выбор Казахстана в качестве соперника для сборной Беларуси
Дастин Порье оценил шансы Конора Макгрегора в бою против Макса Холлоуэя
06:47, Сегодня
Дастин Порье оценил шансы Конора Макгрегора в бою против Макса Холлоуэя
Александр Зверев назвал олимпийское &quot;золото&quot; самой ценной наградой в теннисе
06:30, Сегодня
Александр Зверев назвал олимпийское "золото" самой ценной наградой в теннисе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: