Международная команда ученых обнаружила в гавани Нассау на Багамах первые корабли, связанные с реальными пиратами Карибского моря, сообщает Zakon.kz.

Археологи получили первое в истории официальное разрешение на погружение в закрытой зоне Нассау. Там они обнаружили шесть затонувших кораблей, пишет The Guardian. Три из них, по данным исследователей, можно отнести к "золотому веку пиратства".

Пираты уничтожали улики, сжигая захваченные корабли после разграбления. Археологи нашли обугленный деревянный корпус, придавленный кучей каменного балласта. Также они обнаружили поворотные пушки, которые пираты использовали для создания паники на вражеских палубах. Исследователи назвали их "визитной карточкой пиратских атак".

Фото: theguardian

Кроме того, найдены железная пушка, 25 свинцовых мушкетных пуль и камень для заточки мечей. Участники экспедиции также обнаружили такелаж, стеклянные бутылки, кирпичи из корабельной камбуза и 143 глиняные курительные трубки.

"Я был потрясен неожиданной сохранностью деревянного корпуса, потому что корабли были ключевым инструментом пиратского террора. В гавани и вокруг нее вполне могут быть десятки других затонувших кораблей", – предположил британский морской археолог и соруководитель проекта доктор Шон Кингсли.

Также, по мнению ученых, "Ледник Судного дня" становится угрозой для шести стран.