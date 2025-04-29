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Наука и технологии

Сибас на Луне: ученые готовят рыбные фермы для космонавтов

Морского окуня планируют разводить на Луне, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 08:50 Фото: pixabay
Во Франции ученые готовят морского окуня к необычной миссии – стать первым видом, который будут разводить на Луне, сообщает Zakon.kz.

Проект Lunar Hatch может обеспечить будущих астронавтов свежей рыбой и создать замкнутую пищевую цепочку для лунных поселений, пишет The Guardian. Возглавляет проект доктор Сирилл Пшибила из Национального института океанологии Франции. Цель – выяснить, можно ли разводить морского окуня на Луне и включить его в рацион будущих астронавтов.

Ученый отмечает, что рыба – ценный источник легкоусвояемого белка, омега-3 и витаминов группы B, необходимых для поддержания мышечной массы в условиях невесомости. Главная задача – наладить производство свежей пищи вдали от Земли.

По плану ученых, на Луну будут отправляться оплодотворенные икринки окуня. Они должны вылупиться уже по пути к спутнику – время инкубации совпадает с продолжительностью полета. На первом этапе мальков планируют наблюдать, замораживать и возвращать на Землю, но в перспективе их будут выращивать на лунной базе.

В этом месяце NASA опубликовало пост с данью уважения первому космонавту планеты Юрию Гагарину.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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