Мир

Иран обстреливает базы США сверхтяжелой ракетой

Иран обстреливает базы США сверхтяжелой ракетой, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 22:45 Фото: freepik
Новейшую сверхтяжелую ракету запустил Иран в сторону одной из военных баз США на Ближнем Востоке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Газета.ru" со ссылкой на Nournews, Исламская Республика в данный момент запускает ракеты различного типа по американским базам на Ближнем Востоке.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РК Ерлан Жетыбаев принес соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, в том числе детей, а также представителей высшего руководства Исламской Республики в результате последних трагических событий.

28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Позже Дональд Трамп объяснил ликвидацию Хаменеи.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
