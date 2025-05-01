Ученый оценил опасность падения на Землю космостанции "Космос-482"
Однако некоторые части станции все же попадут на планету. Насколько они опасны и где будет их падение, рассказал в интервью "Известиям" ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
"Космос-482" войдет в атмосферу Земли и почти полностью сгорит. Такое происходит практически со всеми отработавшими аппаратами. Хотя этот искусственный спутник старый, принципы его конструкции схожи с современными", – отметил Эйсмонт.
По его словам, некоторые элементы конструкции действительно могут достичь поверхности Земли. Это жаростойкие компоненты. Например, баллоны со сжатым газом и части ракетных двигателей.
"Что касается точного места падения "Космоса-482", его можно предсказать с высокой точностью, поскольку орбита аппарата хорошо известна. И чем ближе момент входа в атмосферу, тем более детальный можно будет сделать прогноз. Скорее всего, погрешность составит не более нескольких сотен километров. Вероятнее всего, они упадут в океан", – добавил ученый.
Эксперт уточнил, что остатки аппарата неопасные. Топливо – гидразин – хотя и токсично, но полностью сгорит в атмосфере. Термостойкие элементы, те же баллоны, не представляют угрозы.
Станцию "Космос-482" отправили по направлению к Венере 53 года назад. Запуск был успешным, но из-за проблем с таймером двигатель аппарата преждевременно отключился и АМС не смогла покинуть околоземную орбиту.
Ранее стало известно, что орбиту МКС пришлось изменить из-за угрозы столкновения с космическим мусором.