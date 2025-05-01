Ученый оценил опасность падения на Землю космостанции "Космос-482"

Советская космостанция, запущенная в 1972 году для изучения Венеры, вернется на Землю с 8 по 11 мая 2025 года. По одной из версий, она должна почти полностью сгореть в атмосфере, сообщает Zakon.kz.

Однако некоторые части станции все же попадут на планету. Насколько они опасны и где будет их падение, рассказал в интервью "Известиям" ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

"Космос-482" войдет в атмосферу Земли и почти полностью сгорит. Такое происходит практически со всеми отработавшими аппаратами. Хотя этот искусственный спутник старый, принципы его конструкции схожи с современными", – отметил Эйсмонт.

По его словам, некоторые элементы конструкции действительно могут достичь поверхности Земли. Это жаростойкие компоненты. Например, баллоны со сжатым газом и части ракетных двигателей.

"Что касается точного места падения "Космоса-482", его можно предсказать с высокой точностью, поскольку орбита аппарата хорошо известна. И чем ближе момент входа в атмосферу, тем более детальный можно будет сделать прогноз. Скорее всего, погрешность составит не более нескольких сотен километров. Вероятнее всего, они упадут в океан", – добавил ученый.

Эксперт уточнил, что остатки аппарата неопасные. Топливо – гидразин – хотя и токсично, но полностью сгорит в атмосфере. Термостойкие элементы, те же баллоны, не представляют угрозы.

Станцию "Космос-482" отправили по направлению к Венере 53 года назад. Запуск был успешным, но из-за проблем с таймером двигатель аппарата преждевременно отключился и АМС не смогла покинуть околоземную орбиту.

Ранее стало известно, что орбиту МКС пришлось изменить из-за угрозы столкновения с космическим мусором.