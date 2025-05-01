#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
512.34
582.07
6.31
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
512.34
582.07
6.31
Наука и технологии

Ученый оценил опасность падения на Землю космостанции "Космос-482"

космос, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 14:33 Фото: pixabay
Советская космостанция, запущенная в 1972 году для изучения Венеры, вернется на Землю с 8 по 11 мая 2025 года. По одной из версий, она должна почти полностью сгореть в атмосфере, сообщает Zakon.kz.

Однако некоторые части станции все же попадут на планету. Насколько они опасны и где будет их падение, рассказал в интервью "Известиям" ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

"Космос-482" войдет в атмосферу Земли и почти полностью сгорит. Такое происходит практически со всеми отработавшими аппаратами. Хотя этот искусственный спутник старый, принципы его конструкции схожи с современными", – отметил Эйсмонт.

По его словам, некоторые элементы конструкции действительно могут достичь поверхности Земли. Это жаростойкие компоненты. Например, баллоны со сжатым газом и части ракетных двигателей.

"Что касается точного места падения "Космоса-482", его можно предсказать с высокой точностью, поскольку орбита аппарата хорошо известна. И чем ближе момент входа в атмосферу, тем более детальный можно будет сделать прогноз. Скорее всего, погрешность составит не более нескольких сотен километров. Вероятнее всего, они упадут в океан", – добавил ученый.

Эксперт уточнил, что остатки аппарата неопасные. Топливо – гидразин – хотя и токсично, но полностью сгорит в атмосфере. Термостойкие элементы, те же баллоны, не представляют угрозы.

Станцию "Космос-482" отправили по направлению к Венере 53 года назад. Запуск был успешным, но из-за проблем с таймером двигатель аппарата преждевременно отключился и АМС не смогла покинуть околоземную орбиту.

Ранее стало известно, что орбиту МКС пришлось изменить из-за угрозы столкновения с космическим мусором.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Из восстановленной кожи тираннозавра предлагают делать сумки премиум-класса
Наука и технологии
12:10, Сегодня
Из восстановленной кожи тираннозавра предлагают делать сумки премиум-класса
Орбиту МКС изменили из-за угрозы столкновения с космическим мусором
Наука и технологии
10:00, Сегодня
Орбиту МКС изменили из-за угрозы столкновения с космическим мусором
Алия Молдагулова "ожила" в комиксе студентки из Актобе
Наука и технологии
07:50, Сегодня
Алия Молдагулова "ожила" в комиксе студентки из Актобе
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: