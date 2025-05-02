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Наука и технологии

Самый большой в мире электрический корабль спустили на воду в Австралии

В Австралии на воду спустили самый большой в мире электрический корабль, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 02:15 Фото: Instagram/incattas
Австралийская судостроительная компания Incat спустила на воду самое большое в мире судно, работающее на аккумуляторных батареях, сообщает Zakon.kz.

Судно длиной 130 метров будет курсировать между столицей Аргентины Буэнос-Айресом и Уругваем. Оно будет работать полностью на аккумуляторных батареях и перевозить до 2100 пассажиров и 225 автомобилей через реку, пишет The Guardian.

В компании судно назвали гигантским скачком вперед в области экологичного судоходства и самым важным проектом, который она когда‑либо осуществляла.

"Мы строим лучшие в мире суда здесь, в Тасмании, уже более четырех десятилетий, и Hull 096 – самый амбициозный, самый сложный и самый важный проект, который мы когда‑либо реализовывали", – сказал председатель правления Incat Роберт Клиффорд.

Корабль оснащен более чем 250 тоннами аккумуляторов и имеет более 40 мегаватт-часов установленной мощности. Система хранения энергии подключена к восьми водометам с электрическим приводом, а ее мощность в четыре раза больше, чем у любой предыдущей морской установки.

Известный кофейный бренд Starbucks тоже не остается в стороне от современных технологий. В США бренд открыл кофейню, напечатанную на 3D-принтере.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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