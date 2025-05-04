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Наука и технологии

Главный секрет левшей раскрыли ученые

рука, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2025 10:31 Фото: pixabay
Американские ученые выяснили, что у левшей есть много шансов для того, чтобы стать богатыми, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовали в sciencedirect. Выяснилось, что почти половина из 1000 директоров крупнейших мировых корпораций оказались леворукими. Среди них Стив Джобс, Билл Гейтс, Джон Рокфеллер, Марк Цукерберг и другие.

"Исследователи считают, что во многом левши действуют нестандартно, чаще используют инновационные технологии и создают уникальные решения. Также у них лучше развиты речевые навыки и молниеносная реакция", – говорится в публикации.

Эти качества, по мнению ученых, могут оказывать существенное влияние на способность создавать оригинальные решения и патенты, а также повышать конкурентоспособность компаний на рынке.

Тем не менее успех богачей зависит от образования, генетики, семейного опыта, карьерного пути и многих других факторов, резюмировали специалисты.

Ранее ученые пытались выяснить, как влияет уровень IQ на богатство человека.

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Андрей Дюсупов
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