Главный секрет левшей раскрыли ученые
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Американские ученые выяснили, что у левшей есть много шансов для того, чтобы стать богатыми, сообщает Zakon.kz.
Исследование опубликовали в sciencedirect. Выяснилось, что почти половина из 1000 директоров крупнейших мировых корпораций оказались леворукими. Среди них Стив Джобс, Билл Гейтс, Джон Рокфеллер, Марк Цукерберг и другие.
"Исследователи считают, что во многом левши действуют нестандартно, чаще используют инновационные технологии и создают уникальные решения. Также у них лучше развиты речевые навыки и молниеносная реакция", – говорится в публикации.
Эти качества, по мнению ученых, могут оказывать существенное влияние на способность создавать оригинальные решения и патенты, а также повышать конкурентоспособность компаний на рынке.
Тем не менее успех богачей зависит от образования, генетики, семейного опыта, карьерного пути и многих других факторов, резюмировали специалисты.
Ранее ученые пытались выяснить, как влияет уровень IQ на богатство человека.
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