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Наука и технологии

Ученые раскрыли секрет позитивного настроения

Ученые раскрыли секрет позитивного настроения, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 22:45 Фото: freepik
Канадские ученые нашли самый легкий способ "прокачать" свое хорошее настроение. Как оказалось, постоянная гонка "за счастьем" в итоге, наоборот, истощает организм и бьет по здоровью, сообщает Zakon.kz.

Ведущие специалисты Университета Торонто во время исследований установили, что каждый человек, часто даже не осознавая этого, стремится к ощущению счастья. Эксперты отмечают, что чем больше человек пытается быть счастливым, тем хуже у него это получается.

Счастье требует значительных умственных усилий. Эта вечная гонка буквально истощает организм. В результате это приводит к быстрому переутомлению, снижает самоконтроль и провоцирует на опрометчивые поступки.

Ученые Университета Торонто выяснили, что секрет вечного позитива заключается в умении радоваться жизни "здесь и сейчас", воспринимать счастье как естественное состояние, не стремиться постоянно к "счастливому будущему", радоваться мелочам и просто наслаждаться жизнью.

Ранее сообщалось, как уровень образования и дохода влияет на старение.

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Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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