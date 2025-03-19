Ученые раскрыли секрет позитивного настроения

Канадские ученые нашли самый легкий способ "прокачать" свое хорошее настроение. Как оказалось, постоянная гонка "за счастьем" в итоге, наоборот, истощает организм и бьет по здоровью, сообщает Zakon.kz.

Ведущие специалисты Университета Торонто во время исследований установили, что каждый человек, часто даже не осознавая этого, стремится к ощущению счастья. Эксперты отмечают, что чем больше человек пытается быть счастливым, тем хуже у него это получается.

Счастье требует значительных умственных усилий. Эта вечная гонка буквально истощает организм. В результате это приводит к быстрому переутомлению, снижает самоконтроль и провоцирует на опрометчивые поступки.

Ученые Университета Торонто выяснили, что секрет вечного позитива заключается в умении радоваться жизни "здесь и сейчас", воспринимать счастье как естественное состояние, не стремиться постоянно к "счастливому будущему", радоваться мелочам и просто наслаждаться жизнью.



