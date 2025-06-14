Ученые: Мировой океан пересек опасный рубеж

Международная команда исследователей из США и Великобритании предупредила, что уровень закисления океанов достиг опасной отметки и превысил одну из ключевых планетарных границ –пределов, за которыми экосистемы могут начать необратимые изменения, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Global Change Biology.

Причиной ускоренного закисления стал рост выбросов углекислого газа: морская вода активно поглощает CO₂, что запускает химические реакции, снижающие концентрацию карбонатных ионов. Эти ионы жизненно необходимы морским организмам – от микроскопического планктона до кораллов – для формирования раковин и скелетных структур.

Ученые проанализировали ледяные керны, исторические и современные данные и пришли к выводу, что около 40% поверхностных вод и до 60% глубинных уже преодолели пороговое значение: уровень карбоната кальция в них снизился на 20% по сравнению с доиндустриальным периодом. Этот процесс, как выяснилось, начался не сейчас, а минимум пять лет назад.

Хотя планетарная граница уже пройдена, исследователи подчеркивают, что это еще не "точка невозврата". При снижении выбросов парниковых газов темпы закисления могут замедлиться, что даст шанс на восстановление морских экосистем.

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