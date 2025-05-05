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Наука и технологии

"Космический Болливуд": Индия сымитировала бой между спутниками в космосе

Снимок объектов из космоса, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 03:30 Фото: pexels
Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила, что провела имитацию боя между своими спутниками, запущенными в рамках миссии Space Docking Experiment (SpaDeX), сообщает Zakon.kz.

По данным NDTV, космические аппараты SDX 01 и SDX 02, которые Индия использовала для отработки технологий стыковки и расстыковки на околоземной орбите, сымитировали бой, выполнив сложный маневр по сближению на скорости 28 800 км в час.

Фото: ISRO

Первоначально эти маневры не были запланированы в рамках миссии SpaDeX. Но имитацию боя специалисты все же провели, чтобы использовать топливо, оставшееся у двух аппаратов.

Ранее ученые зафиксировали зарождение нового континента на Земле.

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Аксинья Титова
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