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Индия планирует защитить Землю от астероида Апофис

Индия планирует защитить Землю от астероида Апофис, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 14:56 Фото: pixabay
Глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Паникер Соманатх заявил о планах участия в миссии по планетарной защите в космосе на фоне сближения с Землей астероида Апофис, которое ожидается в 2029 году, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Indian Express, по словам председателя ISRO, для человечества поработать с астероидом является уникальной возможностью.

"Когда в 2029 году придет Апофис, мы сможем отправиться на встречу с этим астероидом, когда он будет очень близко к Земле. Индия должна участвовать", – сказал он.

Ученый уточнил, что следует начинать изучение не тогда, когда возникнет угроза падения астероида, а когда угрозы нет.

"Мы должны оказывать любую возможную поддержку миссии, чтобы участвовать и учиться", – заключил он.

Апофис (лат. Apophis) – астероид, сближающийся с Землей, открытый в 2004 году в обсерватории Китт-Пик в Аризоне.

В 2029 году при максимальном сближении с Землей блеск Апофиса достигнет видимой звездной величины 3,1m, то есть будет виден невооруженным глазом. 13 апреля 2029 года астероид пройдет на высоте 31 тыс. км над поверхностью Земли и станет таким же ярким, как звезды в созвездии Малая Медведица.

Ранее ученые NASA сообщили, что к Земле в самое ближайшее время приблизятся три астероида. Один из них размером с дом, а два космических камня – с самолет.

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