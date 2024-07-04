Индия планирует защитить Землю от астероида Апофис
Как отмечено в публикации Indian Express, по словам председателя ISRO, для человечества поработать с астероидом является уникальной возможностью.
"Когда в 2029 году придет Апофис, мы сможем отправиться на встречу с этим астероидом, когда он будет очень близко к Земле. Индия должна участвовать", – сказал он.
Ученый уточнил, что следует начинать изучение не тогда, когда возникнет угроза падения астероида, а когда угрозы нет.
"Мы должны оказывать любую возможную поддержку миссии, чтобы участвовать и учиться", – заключил он.
Апофис (лат. Apophis) – астероид, сближающийся с Землей, открытый в 2004 году в обсерватории Китт-Пик в Аризоне.
В 2029 году при максимальном сближении с Землей блеск Апофиса достигнет видимой звездной величины 3,1m, то есть будет виден невооруженным глазом. 13 апреля 2029 года астероид пройдет на высоте 31 тыс. км над поверхностью Земли и станет таким же ярким, как звезды в созвездии Малая Медведица.
Ранее ученые NASA сообщили, что к Земле в самое ближайшее время приблизятся три астероида. Один из них размером с дом, а два космических камня – с самолет.