Проект "Карбоновые леса": ученица провела собственные исследования и вдохновила на высадку 12 тысяч елей

В частной школе им. Шокана Уалиханова в Алматы экология – не просто предмет, а реальная практика. Здесь, на базе школьной теплицы и гидропонной лаборатории, учащиеся реализуют проекты, направленные на устойчивое развитие и борьбу с изменением климата, сообщает Zakon.kz.

Одним из ярких примеров стала инициатива ученицы Демир Фатимы, которая в рамках ежегодного конкурса Shoqan Ecology разработала исследовательский проект "Карбоновые леса".

Фатима под руководством заведующего лабораторией зеленых технологий – Цурикова Вадима Владимировича провела исследования по приживаемости различных видов деревьев в разных климатических условиях и субстратах, анализируя эффективность высадок и технологии ухода за саженцами. Проект получил Гран-при конкурса и был признан одним из самых перспективных решений в сфере климатических инициатив.

Проект уже привел к высадке 12 тыс. тянь-шаньских елей в Иле-Алатауском национальном парке.

Фото: Zakon.kz

Более того, Фатима и учитель программирования Жумахан Амиржан разработали и запустили онлайн-платформу carbonfund.kz, через которую любой желающий может принять дистанционное участие в высадке деревьев, поддерживая инициативу, даже находясь далеко от места посадки.

Конкурс Shoqan Ecology, ежегодно проводимый школой при поддержке ее основателей – Кенеса Ракишева и Асель Тасмагамбетовой, имеет призовой фонд в 10 млн тенге, предназначенный не для определения победителей, а для поддержки реальных проектов. Как подчеркивает Асель Тасмагамбетова, "в экологии не бывает проигравших – каждый, кто действует, уже вносит вклад в общее благо".

Сегодня в планах школы – создание Центра устойчивого развития с возможностью выращивать до 100 тыс. деревьев в год. Пока вопрос его строительства решается, команда проекта продолжает эксперименты и посадки на имеющихся мощностях.

Проект "Карбоновые леса" открыт к сотрудничеству с акиматами, бизнесом и общественными организациями. Возможны посадки разного масштаба – от 100 до 10 тыс. деревьев и более.