Ученые раскрыли идеальную схему быстрого похудения

Ученые из Университета Гранады выяснили, что совмещение интервального голодания и спортивных нагрузок позволяет бороться с лишним весом и жировыми отложениями гораздо эффективнее, чем обычные фитнес-тренировки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет научное издание Nature Communications, эксперты провели 12-недельный эксперимент с участием 187 добровольцев, страдающих от ожирения.

Испытуемых распределили по четырем группам: одни просто следовали советам по образу жизни, другие сидели на интервальном голодании, третьи посещали только спортзал, а четвертые объединили диету с физическими упражнениями.

"Сторонники интервального питания употребляли пищу строго в восьмичасовое окно. При этом спортивный план состоял из силовых сессий и высокоинтенсивного кардио, а базовый рацион всех добровольцев подгоняли под средиземноморскую диету", – отмечается в публикации.

По итогам наблюдения выяснилось, что приверженцы интервального голодания сбросили в среднем на 2,2 килограмма больше тех, кто лишь соблюдал общие рекомендации. В то же время комбинация спорта и пищевых ограничений показала наилучший результат по сжиганию подкожного жира.

Исследователи также отследили динамику жировых отложений в печени: показатели улучшились у всех участников без явного лидера. Однако регулярный фитнес дополнительно укреплял выносливость и работу сердца.

При этом ученые оговорились: через 12 месяцев после эксперимента показатели веса у всех испытуемых сравнялись, из-за чего методика считается эффективной именно для краткосрочного результата.

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