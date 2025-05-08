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Наука и технологии

Какую пищу чаще выбрасывают и почему

почему чаще всего выбрасывают здоровую пищу, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 20:15 Фото: pixabay
Международная команда ученых провела серию экспериментов и выяснила, что здоровая еда чаще оказывается в мусорном ведре, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Journal of Marketing со ссылкой на данные экспертов, продукты, которые воспринимаются как здоровые, вызывают у покупателей больше подозрений, если они приближаются к дате истечения срока годности. В результате такие товары требуют больших скидок, покупаются реже и чаще выбрасываются даже до фактического окончания срока хранения. Более того, когда речь идет о еде, оставшейся после приема пищи, потребители также быстрее избавляются от здоровых остатков, считая их менее безопасными.

По словам специалистов, такие представления не только способствуют росту пищевых отходов, но и мешают продвижению здорового питания. Они предлагают бороться с предубеждениями с помощью более прозрачной упаковки, акцентирующей внимание на сроке хранения, и образовательных инициатив, которые бы помогли людям понять, что не вся "полезная" еда портится быстрее. Кроме того, динамические модели ценообразования могут помочь магазинам балансировать между восприятием риска и реальными характеристиками товара.

Эксперты считают, что даже незначительные изменения в коммуникации и дизайне упаковки могут повлиять на поведение покупателей, снизить уровень отходов и сделать здоровое питание более доступным. Это не просто вопрос устойчивого потребления – это шаг к более разумной и справедливой пищевой системе.

Ранее сообщалось, что изменились правила организации питания в школах и колледжах.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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