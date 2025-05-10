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Наука и технологии

Череп из старинной церкви объявили останками легендарного короля

корона, монархия, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 12:05 Фото: pixabay
В Венгрии череп, найденный в старинной церкви, объявили останками легендарного европейского короля Матьяша Корвина, сообщает Zakon.kz.

Об этом Fox News заявил специалист по реконструкции лица Эмесе Габор.

Археологи обнаружили древние кости в базилике Успения Пресвятой Девы Марии в городе Секешфехервар в 2002 году. В этой церкви долгие столетия хоронили венгерских королей, пока она не была уничтожена пожаром в 1601 году. Габор уверена, что найденный там череп принадлежит королю Матьяшу Корвину, который правил в 1443-1490-х годах.

Для доказательства своей теории Габор сравнила обнаруженный череп с черепом незаконнорожденного сына Матьяша Корвина – Яноша Корвина. В результате ей удалось выявить "исключительно высокую степень их морфологического сходства". Она создала пластические реконструкции лиц черепов и также обратила внимание на их схожесть.

Кроме того, Габор заметила, что череп, который она приписывает Матьяшу, слегка зеленоватый на макушке. Специалист объяснила необычный цвет окислением, которое произошло из-за долгого ношения короны на голове. Физические характеристики черепа соответствуют известным сведениям о возрасте – 43-48 лет – и росте короля – 172 сантиметра.

Тем не менее женщина подчеркнула, что ее теория пока не подтверждена полностью. Она ожидает проведения теста ДНК.

Матьяш Корвин известен тем, что реконструировал венгерскую армию и провел судебные реформы. При нем средневековое Венгерское королевство достигло пика своего могущества.

Ранее сообщалось, что исследователи, проводившие раскопки на юге Перу, обнаружили гробницу, заполненную останками двух десятков человек, предположительно, невинных жертв не вошедшей в историю битвы.

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Андрей Дюсупов
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