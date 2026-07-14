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Мир

Асфальт плавится в США, в Европе гибнут люди, в Шымкенте делятся водой: климатологи бьют тревогу

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 15:28 Фото: unsplash
Нынешнее экстремальное лето – это не просто временная погодная аномалия, а наглядное проявление глобального климатического сдвига, сообщает Zakon.kz.

Такое важное заявление в беседе с РИА Новости сделала известный климатолог, профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо.

По ее словам, по всей Северной Америке и в мире в целом летние сезоны становятся все более агрессивными: волны жары теперь длятся дольше, приходят чаще и несут в себе куда большую опасность, чем раньше.

"Это уже не то лето, к которому мы привыкли. Мы больше не имеем права отмахиваться от экстремальных температур фразой "это просто обычное лето", – подчеркнула профессор Хэйхо.

Она также призвала людей и местные сообщества серьезно относиться к новым климатическим угрозам ради собственной безопасности.

Стоит отметить, что последствия этого сдвига инфраструктура США ощущает уже сейчас.

К примеру, из-за аномальных температур и сопутствующих штормов в стране плавятся дороги, отменяются праздники, а энергосети работают на пределе возможностей.

Так, в Нью-Йорке столбики термометров поднимались до 38°С, из-за чего на улицах буквально поплыл асфальт. Ряд городов Восточного побережья были вынуждены отменить празднование Дня независимости, а почти миллион домохозяйств из-за ураганов и рекордного зноя остались без электричества.

Также в июле 2026 года Западная и Центральная Европа столкнулись с беспрецедентной волной аномальной жары, которая привела к избыточной смертности более 10 000 человек (преимущественно людей старше 65 лет). Кроме того, во Франции остановлены реакторы и отменены праздники.

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, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 15:28
Как регионы Казахстана переживают летний зной – фоторепортаж

Что касается Казахстана, тут также спасаются от изнурительного зноя. Так, из-за жары до +44°C акимат Шымкента призвал бизнесменов и жителей города делиться водой.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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