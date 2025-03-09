Выращивание бананов под угрозой из-за климата – ученые
Работа опубликована в журнале Nature Food (NF).
Исследователи утверждают, что к 2080 году выращивание бананов для экспорта станет экономически невыгодным для 60% регионов, в которых они сейчас производятся. Причина – повышение температуры из-за изменения климата.
Бананы – это ключевой экспортный продукт, приносящий 11 миллиардов долларов ежегодно. Они играют важную роль в экономике многих стран, но без срочных мер по адаптации миллионы людей могут потерять работу.
"Страны, такие как Колумбия и Коста-Рика, окажутся в числе наиболее пострадавших, поскольку температура там станет слишком высокой для оптимального выращивания бананов. В то же время Эквадор и часть Бразилии смогут сохранить производство, так как климатические изменения в этих регионах будут менее разрушительными", – говорится в публикации.
Исследование также показывает, что адаптация производства ограничена социально-экономическими факторами, такими как доступность рабочей силы и близость к портам. Это означает, что перемещение банановых плантаций в более благоприятные регионы затруднительно.
Профессор Дэн Беббер, руководитель исследования, подчеркнул, что необходимы срочные инвестиции в адаптацию:
"Климатические изменения угрожают не только окружающей среде, но и глобальной продовольственной безопасности. Без масштабных вложений в адаптацию, включая улучшение ирригации и разработку устойчивых к жаре сортов бананов, будущее экспортного производства бананов остается неопределенным".
В качестве мер по адаптации ученые предлагают: развитие ирригационной инфраструктуры, выведение жароустойчивых и засухоустойчивых сортов и поддержку фермеров в управлении климатическими рисками.
Без активных действий последствия изменения климата могут привести к глобальному кризису в индустрии бананов. Исследователи призывают к немедленным мерам, чтобы сохранить производство и поддержать миллионы людей, чья жизнь зависит от этого фрукта.
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