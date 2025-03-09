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Наука и технологии

Выращивание бананов под угрозой из-за климата – ученые

бананы, зеленые бананы, бананы растут, производство бананов, , фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 09:26 Фото: pixabay
Ученые из университета Эксетера выяснили, что климатические изменения быстро сокращают возможность выращивания бананов в Латинской Америке и Карибском бассейне, ставя под угрозу одну из самых популярных и важных сельскохозяйственных культур, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Nature Food (NF).

Исследователи утверждают, что к 2080 году выращивание бананов для экспорта станет экономически невыгодным для 60% регионов, в которых они сейчас производятся. Причина – повышение температуры из-за изменения климата.

Бананы – это ключевой экспортный продукт, приносящий 11 миллиардов долларов ежегодно. Они играют важную роль в экономике многих стран, но без срочных мер по адаптации миллионы людей могут потерять работу.

"Страны, такие как Колумбия и Коста-Рика, окажутся в числе наиболее пострадавших, поскольку температура там станет слишком высокой для оптимального выращивания бананов. В то же время Эквадор и часть Бразилии смогут сохранить производство, так как климатические изменения в этих регионах будут менее разрушительными", – говорится в публикации.

Исследование также показывает, что адаптация производства ограничена социально-экономическими факторами, такими как доступность рабочей силы и близость к портам. Это означает, что перемещение банановых плантаций в более благоприятные регионы затруднительно.

Профессор Дэн Беббер, руководитель исследования, подчеркнул, что необходимы срочные инвестиции в адаптацию:

"Климатические изменения угрожают не только окружающей среде, но и глобальной продовольственной безопасности. Без масштабных вложений в адаптацию, включая улучшение ирригации и разработку устойчивых к жаре сортов бананов, будущее экспортного производства бананов остается неопределенным".

В качестве мер по адаптации ученые предлагают: развитие ирригационной инфраструктуры, выведение жароустойчивых и засухоустойчивых сортов и поддержку фермеров в управлении климатическими рисками.

Без активных действий последствия изменения климата могут привести к глобальному кризису в индустрии бананов. Исследователи призывают к немедленным мерам, чтобы сохранить производство и поддержать миллионы людей, чья жизнь зависит от этого фрукта.

Ранее врач рассказала, кому не стоит есть бананы. Оказывается, их не рекомендуется употреблять в пищу людям с эрозивно-язвенными повреждениями желудка и синдромом раздраженного кишечника.

Андрей Дюсупов
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