Личности преступников научились восстанавливать по ДНК

Китайские ученые представили модель, способную воссоздавать 3D-изображения лица человека на основе его генетических данных, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Advanced Science (SciAdv).

Разработанная технология получила название Difface. Она анализирует различия в отдельных нуклеотидах ДНК и сопоставляет их с так называемыми облаками точек – цифровыми 3D-моделями поверхности лица.

"Технологию протестировали на базе данных с участием представителей народности хань: использовали 9 674 пары генетических и 3D-изображений. Difface продемонстрировала высокую точность в восстановлении внешности по ДНК. Учитывание дополнительных параметров, таких как возраст, пол и индекс массы тела, еще больше улучшало результат", – сообщили ученые.

Разработка может найти применение в криминалистике, в том числе при расследовании преступлений по генетическим следам, оставленным на месте происшествия.

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