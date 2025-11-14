Размножающиеся двухголовые черви ошеломили биологов

Ученые обнаружили двуглавых червей, которые способны полноценно функционировать и даже размножаться, сообщает Zakon.kz.

Удивительное и загадочное явление зафиксировала группа ученых, изучающая крошечный вид плоских червей Stenostomum brevipharyngium. У этого вида для размножения не требуется партнер. Они размножаются посредством паратомии – бесполого размножения, при котором новая особь развивается из средней части тела материнского организма. В конечном итоге они разделяются на "родительскую" особь и "потомка", каждая из которых имеет свою голову и хвост.

Но во время недавних лабораторных исследований исследователи заметили нечто необычное: некоторые черви формировались с двумя головами, одна из которых была обращена вперед, а другая – назад, пишет Futura-sciences.

Фото: futura-sciences/Майк Левин/Университет Тафтса

По словам исследовательской группы, эта необычная мутация происходит, когда стволовые клетки, предназначенные для формирования хвоста, неправильно распознают сигналы развития организма и вместо этого формируют две полностью развитые головы. В результате ткани хвоста не формируются вовсе.

Фото: futura-sciences/Майк Левин/Университет Тафтса

При более внимательном изучении этих редких образцов ученые обнаружили, что обе головы содержали полноценные, функционирующие мозги, но с обратной полярностью. Задняя голова была фактически зеркальным отражением передней. Эти "двуглавые" черви не просто выжили, они вели себя нормально.

Еще более удивительно, что некоторые из них смогли размножиться, дав здоровое, нормальное потомство. А другие смогли регенерировать хвост на месте головы, полностью изменив ось тела, не теряя при этом способности двигаться, питаться и размножаться.

Этот редкий биологический феномен, известный как стабильная инверсия полярности тела, почти никогда не наблюдался у билатеральных животных – существ с симметричным строением тела, таких как люди и большинство других животных.

Это открытие предлагает новое понимание того, насколько далеко может простираться регенеративный потенциал организма.

Ранее специалисты Калифорнийского и Утрехтского университетов выяснили, что шимпанзе способны мыслить, как люди.