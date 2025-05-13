Ученые выяснили, у каких женщин риск рака груди выше в 2,7 раза

Женщины, которые набрали более 30% массы тела после 20 лет и родили первого ребенка после 30-ти, сталкиваются с раком молочной железы в 2,7 раза чаще, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли британские ученые из Манчестерского университета, представив результаты на Европейском конгрессе по ожирению (ECO 2025).

Исследование проводилось в рамках проекта PROCAS и охватило почти 50 тысяч женщин. За средний период наблюдения в 6,4 года рак груди был диагностирован у 1702 участниц.

Наиболее высокий риск зафиксировали у женщин, совмещающих два фактора: значительное увеличение массы тела во взрослом возрасте и позднее материнство либо его отсутствие. В сравнении с женщинами, родившими до 30 лет и сохранившими вес, риск заболевания был почти втрое выше.

Авторы подчеркивают, что именно комбинация этих факторов создает наибольшую угрозу. Полученные данные помогут врачам точнее выделять группы риска и разрабатывать индивидуальные стратегии профилактики.

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