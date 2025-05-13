США вернули Египту таинственные артефакты, добытые контрабандой

12 мая министерство древностей Египта сообщило, что среди 25 редких артефактов, возвращенных в Египет из Соединенных Штатов, были крышки саркофагов, греко-римский портрет и фрагменты того, что было храмом царицы Хатшепсут, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается в пресс-релизе министерства, экспонаты, охватывающие многовековую историю египетской цивилизации, были переданы после трехлетней работы по их восстановлению, которую провели консульство Египта в Нью-Йорке, окружная прокуратура Нью-Йорка и службы безопасности США.

Коллекция включает в себя деревянные и позолоченные крышки саркофагов, возраст которых составляет более 5500 лет, части храма, предположительно принадлежавшего царице Хатшепсут, и греко-римский портрет мумии из Фаюма – южного города, известного своим самобытным греко-римским искусством.

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В коллекции также представлены искусно выполненные ювелирные изделия, возраст которых составляет около 2400 лет, фрагмент гранитной ступни, относящийся к периоду правления династии Рамессидов, времени расцвета Египта, а также небольшие фигурки из слоновой кости и камня.

В коллекцию входит редкая золотая монета, датируемая более чем двумя тысячелетиями правления Птолемея I – одного из полководцев Александра Македонского и основателя последней царской династии Древнего Египта.

Чиновники не раскрыли, как именно артефакты покинули Египет и как они оказались в США. Однако такие кражи не являются редкостью. Во время восстания 2011 года, в результате которого был свергнут многолетний правитель Хосни Мубарак, мародеры в хаосе разграбили музеи и археологические памятники, похитив тысячи бесценных экспонатов.

Ранее на древнеегипетском саркофаге нашли древнейшее изображение Млечного Пути.